Successo per lo show cooking di Vela & Sapori: profumi e piatti del mare protagonisti allo Yacht Club Sanremo (Foto)

Grande successo questo pomeriggio allo Yacht Club Sanremo per lo show cooking inserito nel programma delle Grandi Regate Internazionali, evento che sta colorando in questi giorni il porto vecchio con splendide vele d’epoca e classiche.

L’iniziativa, legata alla tredicesima edizione della sfida culinaria “Vela & Sapori”, ha visto protagonisti i migliori ristoranti della città in un pomeriggio all’insegna della cultura gastronomica e della convivialità, a conferma della capacità delle Grandi Regate non solo di valorizzare lo sport e il mare, ma anche di esaltare le eccellenze del territorio.

I riflettori si sono accesi sullo show cooking realizzato in collaborazione con l’Osteria del Marinaio e con il celebre ristorante Paolo & Barbara, che vanta una stella Michelin fin dal 1990. Davanti a un pubblico numeroso e incuriosito, chef e brigate hanno proposto piatti ispirati ai sapori del Mediterraneo, raccontando ingredienti e tecniche con grande passione e maestria.

L’evento è stato fortemente voluto dallo Yacht Club Sanremo, che in questa prima edizione delle Grandi Regate Internazionali ha scelto di inserire “Vela & Sapori” come momento di incontro tra sport, mare e cultura enogastronomica. La competizione tra gli equipaggi, che hanno cucinato in navigazione piatti a tema da presentare alla giuria, è stata ulteriormente arricchita da questa esperienza di showcooking, che ha permesso a tutti di scoprire il legame profondo tra vela e cucina.

Alla veleggiata hanno partecipato 15 imbarcazioni, ma sono stati 10 gli equipaggi che hanno presentato un piatto in gara. La classifica finale si è rivelata incerta e combattuta, con punteggi molto ravvicinati: ogni piatto ha saputo distinguersi per qualità e originalità, mostrando l’impegno e la passione degli equipaggi in questa sfida culinaria.

La giuria era presieduta dal giornalista Claudio Porchia, affiancato da Daniela Borghi (giornalista), Raffaella Fenoglio (food blogger), Beppe Dosio (giornalista, per la prima parte della selezione) ed Edoardo Varese, proprietario dell’Hotel Royal di Sanremo.

La premiazione e l’annuncio del vincitore si terranno durante la cena di gala di domani sera, uno dei momenti più attesi di questa prima edizione.

"Tutti i piatti presentati – ha dichiarato Claudio Porchia, presidente della giuria – si sono rivelati di ottimo livello. Alcuni si sono distinti per l’originalità e la cura nella presentazione, altri hanno puntato con successo su sapori decisi e combinazioni di gusto. Il tema “mare e monti” è stato interpretato con attenzione e creatività. Proprio per valorizzare l’eccellenza complessiva, la giuria ha deciso di assegnare due menzioni speciali a piatti che, pur non risultando vincitori, hanno colpito particolarmente per alcuni aspetti".

Le Grandi Regate Internazionali continuano a confermarsi così non solo come un grande evento sportivo, ma anche come un’occasione di valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze, in grado di attrarre turisti e appassionati da tutta Europa.