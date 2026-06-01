Il Giorno delle Mura: oltre cento partecipanti alla scoperta della Pigna di Sanremo con i Lions Club del territorio (Foto)

Grande successo per “Il Giorno delle Mura”, manifestazione internazionale promossa domenica 31 maggio dalla Fondazione Internazionale Città Murate Lions, che ha avuto come protagonista la Pigna di Sanremo, uno dei centri storici più ricchi di storia e fascino della Liguria.

L’iniziativa, organizzata dai Lions Club Sanremo Host, Sanremo Matutia, Ufficiali d’Italia Alpi Marittime e Lions Club Ventimiglia, ha registrato la partecipazione di circa un centinaio di persone tra soci Lions, cittadini, turisti e numerosi sanremesi interessati ad approfondire la conoscenza della storia e delle tradizioni del borgo antico.

L’organizzazione della giornata è stata coordinata da Liria Aprosio, Vicepresidente Internazionale delle Città Murate Lions e socia del Lions Club Ventimiglia, promotrice del progetto e referente dell’intera manifestazione. Hanno collaborato come referenti dei club coinvolti Roberto Pecchinino per il Lions Club Sanremo Host, Rosangela Bracco per il Lions Club Sanremo Matutia e Sergio Pallanca per il Lions Club Ufficiali d’Italia.

Ad aprire la manifestazione è stata la stessa Liria Aprosio, che ha portato il saluto della Fondazione Internazionale Città Murate Lions e illustrato il significato dell’iniziativa ai partecipanti, organizzati successivamente in quattro gruppi guidati lungo il percorso della Pigna.

Sono intervenuti anche Emanuele Frattarola, Presidente Incoming del Lions Club Sanremo Host, Rosangela Bracco, Presidente Incoming del Lions Club Sanremo Matutia, e Cristina Silvestri, Presidente del Lions Club Ventimiglia, che hanno ringraziato i partecipanti e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Determinante il contributo della professoressa Anna Blangietti che, insieme a Silvia Semeria, Anna Viscardi e Sergio Pallanca, ha accompagnato i partecipanti lungo il percorso storico illustrando le origini della Pigna, le mura medievali, le antiche porte di accesso, gli archi di rinforzo e i luoghi più caratteristici del centro storico.

Il percorso, intitolato “A spasso tra le mura”, ha consentito di riscoprire le tracce delle tre antiche cerchie murarie di Sanremo e numerosi particolari storici spesso poco conosciuti. La visita è iniziata da Porta Santo Stefano, la più antica porta di accesso della città, dove era collocato il primo stemma di Sanremo, per poi proseguire verso Piazza dei Dolori con il Palazzo del Governatore, i suoi affreschi araldici, la fontana e l’Oratorio di San Sebastiano.

L’itinerario ha attraversato Via Palma, caratterizzata dalla presenza di importanti palazzi nobiliari, tra cui Palazzo Manara, e da numerose abitazioni storiche arricchite da sovrapporta in ardesia con bassorilievi raffiguranti stemmi e iniziali delle antiche famiglie proprietarie. Particolare interesse ha suscitato anche la casa che ospitò il Papa durante il suo soggiorno a Sanremo.

I partecipanti hanno quindi raggiunto Porta Sottana, con il suo sistema di doppia difesa esterna e la vista sulla Torre di Ponente, per proseguire verso la Chiesa di San Giuseppe, la porta della terza cerchia muraria, la fontana e l’antico lavatoio. Il percorso è continuato lungo Via dei Mille, nota per i caratteristici archi di controspinta e per le antiche “bitéghe”, fino a Piazza Cisterna, con la sua storica vasca e il sistema di approvvigionamento e decantazione dell’acqua.

Tra i momenti più apprezzati della giornata vi è stata la visita a Palazzo Andrei, dove una residente ha consentito ai partecipanti di accedere ad alcuni ambienti interni, permettendo di osservare da vicino elementi architettonici di particolare interesse.

La passeggiata è poi proseguita verso Piazza del Capitolo, antica sede del governo cittadino, del tribunale e delle carceri, fino a Piazza San Costanzo, dove si è svolto un momento di intrattenimento particolarmente apprezzato dal pubblico grazie all’esibizione del gruppo teatrale sanremasco “I Curagiuusi”.

A rendere ancora più suggestiva la manifestazione è stata anche la presenza del poeta e artista Roberto Crespi, che ha accompagnato alcuni momenti della giornata con il suo sax.

L’itinerario si è concluso attraversando Porta Candelieri e il tratto delle mura di via Romolo Moreno, con la visita alla storica Fontanassa seicentesca e il successivo ritorno in Piazza Cassini.

Tra i partecipanti era presente anche l’ex sindaco Davide Oddo. Molti cittadini hanno dichiarato di non essere mai entrati prima nella Pigna, pur essendo sanremesi, mentre alcuni residenti del borgo hanno contribuito raccontando episodi e testimonianze della vita quotidiana del quartiere.

La giornata si è conclusa nella nuova sala incontri di Piazza Cassini 10 con un rinfresco offerto ai presenti. In quell’occasione hanno preso la parola nuovamente Liria Aprosio, la Presidente della IV Circoscrizione Marina Rulfi e il Governatore del Distretto Lions 108 Ia3 Mauro Imbrenda, che hanno ringraziato partecipanti, guide, volontari e collaboratori per il successo dell’iniziativa.

La manifestazione ha inoltre prodotto un importante risultato solidale. Grazie alle offerte libere raccolte durante la giornata sono stati raccolti 430 euro che saranno destinati a interventi di valorizzazione e restauro di un affresco, una targa, un oggetto storico, alla pulizia di targhe segnaletiche o ad altri manufatti del centro storico. Gli interventi saranno individuati in collaborazione con il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e con l’assessore alla Cultura Enza Dedali.

Una giornata all’insegna della cultura, della storia, della partecipazione e della solidarietà che ha confermato il valore del progetto internazionale delle Città Murate Lions e l’importanza della tutela e valorizzazione del patrimonio storico della città di Sanremo.