Sanremo, concerto benefico gratuito in omaggio a Fabrizio De André con i Franziskani al Teatro del Casinò

Si terrà domenica 7 giugno 2026 alle ore 17.45, presso il Teatro del Casinò di Sanremo, un concerto gratuito di beneficenza dedicato a Fabrizio De André. L’evento offrirà al pubblico l’opportunità di ascoltare le canzoni del grande cantautore genovese e, allo stesso tempo, di conoscere la Lega del Filo d’Oro, con la possibilità di effettuare un’eventuale donazione a sostegno delle sue attività.

Nel corso del concerto verranno eseguiti, con riarrangiamenti acustici ed elettrici e con la speciale partecipazione di musicisti professionisti, i brani più rappresentativi dell’opera musicale e poetica di Fabrizio De André. La serata si svilupperà attraverso un percorso che ripercorrerà l’intera produzione discografica dell’artista, valorizzandone i temi fondamentali: la città di Genova, gli Ultimi, l’amore, il Mediterraneo, il sacro e l’anarchia.

Particolare attenzione sarà dedicata alle canzoni dell’album “Anime salve”, considerato il suo testamento artistico, musicale e spirituale. Per offrire una panoramica completa sull’autore, saranno inoltre proiettati video contenenti interviste e commenti dello stesso De André, accompagnati da brevi approfondimenti sui significati e sulla poetica delle singole canzoni.

Protagonista dell’evento sarà il complesso dei Franziskani, nato con l’obiettivo di rendere omaggio alle musiche e alle poesie di Fabrizio De André. Per i propri arrangiamenti il gruppo trae ispirazione sia dalla collaborazione tra la P.F.M. e Faber, sia dallo storico tributo imperiese “Born To Drink”.

Attivi dal 2015, i Franziskani si sono esibiti in feste, sagre, locali e teatri, tra cui il Teatro Don Orione di Sanremo e il Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare. Nel 2019, insieme ad alcuni ospiti speciali, hanno registrato il tutto esaurito all’Arena della Scibretta di Bordighera. Nel 2023 e nel 2024 sono tornati a esibirsi ottenendo un grande successo alla sala polivalente “La Piccola” di Ospedaletti e sulla passeggiata Fabrizio De André di Camporosso.