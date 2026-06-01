Ventimiglia, “Donna Vita Libertà”, la terza edizione della camminata promossa dalla Scuola di PACE e il Premio Testimone di Pace (Foto)

Si è svolta la terza edizione della camminata “Donna Vita Libertà”, promossa dalla Scuola di PACE di Ventimiglia APS, appuntamento annuale dedicato alla valorizzazione del ruolo della donna come costruttrice di pace, solidarietà e promotrice del contrasto a ogni forma di violenza.

All’iniziativa hanno partecipato, come nelle precedenti edizioni, le associazioni SpesAuser, Mulinolab.giovani, Noi4You, Coop e P.E.N.E.L.O.P.E. Gruppo Donne del Ponente per le Pari Opportunità. Presenti anche i prodotti delle sorores di Coop Lazzarelle e di NewHope Cooperativa Sociale.

L’evento, fortemente voluto dall’indimenticabile Luciano Codarri, rappresenta un momento di riflessione e sensibilizzazione sul valore, l’importanza e la centralità della donna nella costruzione di una società fondata sulla pace e sulla solidarietà.

L’intero ricavato della manifestazione sarà destinato al sostegno del Progetto sull’Infanzia fragile e delle attività del Centro di Aggregazione Giovanile MulinoLab di Camporosso.

Nel corso dell’edizione 2026 è stato inoltre assegnato il Premio Testimone di Pace “Luciano Codarri” alla dottoressa Daniela Lanteri. Il riconoscimento è stato conferito per il suo impegno nell’associazione Karibuni Como, realtà che da oltre vent’anni sostiene in Kenya progetti scolastici, sanitari e lavorativi.