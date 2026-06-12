Bellezze della costa e dei fondali, Ventimiglia ospita la mostra fotografica "Sotto Sopra" (Foto)

Un'occasione per scoprire le bellezze della costa ventimigliese e le meraviglie sommerse dei suoi fondali. Domani, sabato 13 giugno, alle 18.30 al porto Cala del Forte a Ventimiglia verrà, infatti, inaugurata la mostra fotografica "Sotto Sopra" a cura di Luca Coltri e Saverio Chiappalone.

Si potrà visitare il venerdì, il sabato e la domenica dalle 19 alle 22. "Ci si potrà immergere in un ambiente unico dove scoprire le bellezze della costa e le meraviglie sommerse dei suoi fondali" - dicono gli organizzatori - "Una mostra alla scoperta delle bellezze uniche e inaspettate sotto e sopra il mare. Vi aspettiamo".

Per l'occasione verrà inaugurato anche il nuovo Diving pianeta blu 2.0.