Ventimiglia, si chiude con successo la mostra dei Palii Marinari e degli Abiti Storici: dieci giorni tra storia, cultura e tradizioni

Si è conclusa con un bilancio positivo, presso il Centro Culturale San Francesco di Ventimiglia, la Mostra dei Palii Marinari e degli Abiti Storici, promossa dall'Ente Agosto Medievale nell'ambito delle iniziative dedicate alla valorizzazione della storia e delle tradizioni cittadine.

Per dieci giorni l'esposizione ha offerto al pubblico l'opportunità di ammirare i dipinti dei Palii Marinari realizzati dal 1975 al 2025 e una selezione di preziosi abiti storici, messi a disposizione dal Centro Espositivo Sala delle Volte, testimonianze del patrimonio culturale che ogni anno anima la rievocazione medievale ventimigliese.

L'inaugurazione, svoltasi venerdì 3 luglio, è stata impreziosita dalla presentazione del dipinto del Palio Marinaro 2026, realizzato dalla pittrice Cony Shesson, un momento particolarmente sentito che ha segnato l'apertura ufficiale della manifestazione.

Tra gli appuntamenti più apprezzati figura anche l'illustrazione storico-artistica dell'interno dell'ex chiesa di San Francesco. "La visita ha permesso ai presenti di scoprire le peculiarità architettoniche e il valore storico-culturale dell'antico edificio, un luogo che coniuga spiritualità e memoria cittadina", sottolinea Fusco.

Il calendario degli eventi collaterali ha arricchito ulteriormente la manifestazione. Giovedì 9 luglio si è tenuta la conferenza di Beatrice Palmero, intitolata "Il tessuto dei Magnifici. Storie della città attraverso 30+1 numeri di Intemelion. Cultura e Territorio", che ha proposto un approfondimento sulla storia di Ventimiglia attraverso il percorso editoriale della rivista, riscuotendo una significativa partecipazione di pubblico.

Venerdì 10 luglio, invece, è stato presentato il libro "Il volo dell'angelo" di Cristina Bianconi, con la moderazione di Rita Zanolla. L'incontro, organizzato in collaborazione con FIDAPA BPW Italy - Sezione di Ventimiglia, ha rappresentato un ulteriore momento di approfondimento culturale, arricchendo il programma della mostra con una proposta letteraria particolarmente apprezzata.

Nel corso dei dieci giorni di apertura, numerosi visitatori hanno avuto modo di conoscere più da vicino la storia dell'Agosto Medievale e della regata storica, confermando l'interesse della comunità nei confronti delle iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico e identitario della città.

L'Ente Agosto Medievale ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione: relatori, ospiti, volontari, collaboratori e il pubblico che, con la propria presenza, ha trasformato l'esposizione in un importante momento di condivisione culturale.

La positiva partecipazione registrata rappresenta un ulteriore stimolo a proseguire nel percorso di promozione della storia e delle tradizioni di Ventimiglia, in attesa dei prossimi appuntamenti dell'Agosto Medievale.