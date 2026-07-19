Happy Chorus RnS inaugura il Tour Estivo 2026: da Sanremo e Ventimiglia un viaggio di musica, energia e speranza

Happy Chorus RnS è pronto a inaugurare il Tour Estivo 2026, tornando ancora una volta a fare ciò che da sempre lo contraddistingue: portare musica, emozioni, divertimento e un messaggio di speranza. Come ormai da tradizione, il viaggio musicale riparte da Sanremo, la città che ha visto nascere il coro e dove, negli anni, Happy Chorus ha calcato piazze, teatri e palchi, incontrando migliaia di persone attraverso il linguaggio universale della musica.



Ecco le prime due date :

• LUNEDI 20 LUGLIO, alle ore 21, nel salone sotto la Chiesa di San Rocco a Sanremo.

Al termine della serata il pubblico sarà accolto con un momento di convivialità e un rinfresco con sangria e non solo per condividere insieme la gioia dell’incontro.

L’ingresso è libero.

• MERCOLEDI 22 LUGLIO, ore 21, nella suggestiva cornice del Chiostro di Sant’Agostino di Ventimiglia.

Sempre Ingresso Libero



Happy Chorus RnS porta sul palco una musica giovane, moderna e piena di energia. Ogni concerto è una vera esperienza partecipativa: non si assiste semplicemente a un’esibizione, ma si entra a far parte di una grande festa di musica, emozioni, energia e condivisione. È questo il motivo per cui Happy Chorus RnS riesce a coinvolgere in modo particolare i giovani, pur continuando ad emozionare famiglie, adulti e anziani, perché quando la musica è autentica, il suo linguaggio è davvero universale.

Happy Chorus RnS non propone semplicemente un concerto, la sua è una scelta precisa: utilizzare la musica come strumento di incontro: la musica non divide, ma unisce e il nostro Pop Cristiano non appartiene a una religione, a un popolo o a un’ideologia: parla direttamente al cuore, supera le differenze e crea ponti tra persone diverse. È un linguaggio universale che sa emozionare chiunque sia disposto ad ascoltare.

Per questo Happy Chorus RnS rivolge un invito che va oltre ogni appartenenza, per vivere semplicemente una serata speciale stracolma di energia positiva travolti da uni tsunami di emozioni: "Venite anche solo per curiosità e lasciate che sia la musica a parlare".



