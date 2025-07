Sanremo One Night Summer Hits parte col botto: Shade infiamma Pian di Nave, pubblico in delirio (Foto e video)

Sanremo ha risposto con tutta la sua energia e la sua spensieratezza alla chiamata del One Night Summer Hits. Sabato sera, Pian di Nave è esploso di musica e partecipazione, con una folla entusiasta che ha riempito ogni angolo del piazzale per assistere al primo appuntamento della nuova rassegna musicale estiva firmata Giuseppe Grande.



Dopo il trionfo dello show di Capodanno, il direttore artistico, in piena sinergia con il Comune e l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, parte con il piede giusto anche nella prima serata della rassegna estiva.

Protagonista della serata è stato Shade, che con il suo mix di rap, ritmo e ironia ha fatto ballare e cantare un pubblico trasversale, trascinando l’intera piazza in un’onda di energia e divertimento. Non è mancato, inoltre, il momento dedicato al freestyle (sul palco a sfidare il cantante piemontese un ragazzo dal pubblico).

Shade torna a Sanremo, apre la rassegna estiva e dimostra di essere in ottima forma, consumando ogni centimetro del palco: dopo aver passato diverse settimane complicate da un punto di vista medico, non poteva esserci risposta migliore.



Nota degna di merito: accanto a lui, sul palco, per una canzone, anche la giovane Martina Galizzi, cantautrice di Ventimiglia che si esibirà da protagonista nel prossimo fine settimana. La ventenne ha trovato subito grande intesa con Shade e soprattutto successo tra il pubblico, conquistato dalla sua voce e dalla presenza scenica.

Applausi anche per Caro Wow, artista in ascesa che ha confermato di avere carisma e talento da vendere, e per i giovani emergenti del territorio e italiani, che hanno saputo scaldare il pubblico e mostrare il volto più fresco della musica live.

L’ingresso gratuito, la location sotto le stelle e una line-up pensata per un pubblico giovane e variegato hanno reso la serata un perfetto connubio tra festa e spettacolo. Piazzale Pian di Nave, trasformato in una grande arena a cielo aperto, si è confermato ancora una volta il luogo ideale per un’estate che vuole essere coinvolgente, gratuita e aperta a tutti.

Il Sanremo One Night Summer Hits proseguirà con altri appuntamenti nelle prossime settimane con artisti più noti al grande pubblico, come Nina Zilli e Rose Villain, ma anche in rampa di lancio (Chiello, Sarah Toscano), confermando la città dei fiori come punto di riferimento della musica live anche d’estate.



E se il debutto è stato questo, il pubblico non può che aspettarsi un’estate… tutta da ballare.

(Foto di Erika Bonazinga)