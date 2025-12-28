Ventimiglia, tuffo di Capodanno: torna il Cimento alle Calandre (Foto)

Tuffo in mare a Capodanno. A Ventimiglia torna l'ormai tradizionale Cimento alle Calandre.
L'evento, proposto dal gruppo Ventimiglia Cimento Invernale, ogni anno attira tante persone impavide che, nonostante il freddo, si mettono in costume e si tuffano in acqua.
L'appuntamento sarà il 1° gennaio e prevede alle 10 il ritrovo in spiaggia per prepararsi al tuffo in mare benaugurante in programma alle 11. Per l'occasione il Circolo della Castagnola offrirà le castagnole di Ventimiglia per ritemprare gli ardimentosi.