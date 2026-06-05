Bordighera, il CAI presenta la spedizione al Monte Ararat realizzata per il 150° anniversario del Club Alpino Italiano

Venerdì 12 giugno alle ore 21, presso la sede della sezione di Bordighera del CAI – Club Alpino Italiano, in Piazza Europa 40, sarà presentata la spedizione al Monte Ararat realizzata dal CAI in occasione del 150° anniversario dell’ente, fondato nel 1863.

L’incontro, a ingresso libero e aperto sia ai soci sia ai non soci, sarà condotto da Antonio Santeusanio, che fece parte dello staff della spedizione. L’iniziativa fu organizzata dalla Commissione Centrale Alpinismo Giovanile con la partecipazione di un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni.

Il Monte Ararat, situato in Turchia, raggiunge i 5.137 metri di altitudine. La montagna è nota anche per essere il luogo in cui, secondo il libro della Genesi della Bibbia, si arenò l’Arca di Noè dopo il diluvio universale.

La serata rappresenterà un’occasione per ripercorrere l’esperienza della spedizione e conoscere i dettagli di un’iniziativa promossa dal Club Alpino Italiano nell’ambito delle celebrazioni per il suo 150° anniversario.