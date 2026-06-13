Sanremo: doppio appuntamento al Teatro Centrale con “Taxi per due”: risate e solidarietà a sostegno della Lilt

Un doppio spettacolo all’insegna del sorriso e della solidarietà. Oggi il Teatro Centrale ospiterà la commedia “Taxi per due”, proposta dalla Compagnia Comedy Academy in favore della Lilt – Lega italiana per la lotta contro i tumori. Lo spettacolo, inizialmente previsto al Teatro Ariston, è stato trasferito al Centrale e andrà in scena in due repliche, alle ore 16 e alle 21.

La trama ruota attorno alle vicende di Hernando Garcia, un tassista dalla vita apparentemente perfetta, che nasconde però un grande segreto: è bigamo e conduce un’esistenza divisa tra due mogli e due appartamenti situati a poca distanza l’uno dall’altro. Il delicato equilibrio viene però stravolto quando, in seguito a un ricovero in ospedale, l’uomo comunica due indirizzi differenti, dando il via a una travolgente successione di equivoci, scambi di persona, bugie, doppi sensi e situazioni paradossali.

Sul palco saliranno Marco Malerba, Maurizio Poggio, Diego Casalis, Violetta De Simone, Claudio Ferraro, Gloria Restuccia e Sabrina Scolari, guidati dalla regia di Mauro Stante.

Una serata – anzi un doppio appuntamento – che unisce il piacere del teatro comico a un importante gesto di solidarietà a sostegno dell’attività della Lilt.