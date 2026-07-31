Dolceacqua, Pietro Toniolo protagonista al JazzValley Vol. 3

Il sassofonista Pietro Tonolo torna nel Ponente ligure per due concerti con il suo nuovo Quartetto Contemporary Soundscapes protagonista venerdì 7 agosto al JazzValley Vol. 3 a Dolceacqua, in Piazza P.G. Mauro.

Una serata in due luoghi molto diversi, tra le piazze e gli scorci della costa e dell’entroterra ligure, dove il jazz diventa occasione di incontro tra musica e territorio, tra artisti e appassionati.

Sul palco si esibiranno: Pietro Tonolo (sax tenore, sax soprano, flauto), Giancarlo Bianchetti (chitarra), Gabriele Evangelista (contrabbasso) e Bernardo Guerra (batteria).

Il quartetto Quartetto Contemporary Soundscape, tra le più interessanti proposte artistiche di Mus'Art Live, riunisce musicisti di generazioni diverse intorno a un’idea di jazz nitida e aperta: non una semplice alternanza tra brani originali e standard, ma un lavoro sul modo in cui un tema può cambiare forma, perdere peso, riapparire, diventare dialogo. Le composizioni e i materiali della tradizione vengono trattati come strutture mobili: linee melodiche, spazi, contrasti ritmici e colori timbrici si spostano continuamente tra sax, chitarra, contrabbasso e batteria.

Contemporary Soundscapes è un progetto che non cerca effetti speciali, ma qualità di ascolto. La musica procede per dettagli, rilanci, grazie a un interplay collaudato e una ritmica elastica, capace di sostenere, sorprendere e cambiare direzione senza perdere il centro del discorso.



