Bajardo, domani "Dal Tiglio alle Stelle": letture itineranti tra i carruggi del borgo fino alla Chiesa Vecchia

Un pomeriggio dedicato alla scoperta del borgo di Bajardo attraverso la letteratura, la musica e il piacere della condivisione. È questo lo spirito di "Dal Tiglio alle Stelle", l'iniziativa organizzata dalla Biblioteca comunale Il Tiglio, in programma domani con partenza alle 16. L'appuntamento è fissato sotto il grande Tiglio che si trova di fronte alla biblioteca, punto di ritrovo dal quale prenderà il via un percorso itinerante tra le vie e i caratteristici carruggi del paese. Un'occasione pensata per coinvolgere residenti e visitatori di tutte le età in un'esperienza culturale all'aria aperta, capace di unire la bellezza del territorio al fascino della lettura.

Lungo il cammino i volontari della biblioteca accompagneranno i partecipanti con una serie di letture ospitate negli angoli più suggestivi del centro storico. Il programma spazierà tra grandi classici della letteratura, con pagine di Italo Calvino e di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma offrirà anche curiosità dedicate alla natura, agli antichi erbari, agli animali più insoliti e a brevi racconti che affrontano, con leggerezza e profondità, temi legati alla quotidianità. Un itinerario che vuole valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico di Bajardo, invitando il pubblico a osservare il borgo con uno sguardo diverso.

L'arrivo è previsto alla Chiesa Vecchia intorno alle 18, dove il pomeriggio proseguirà con un momento conclusivo all'insegna della musica e della recitazione. Protagonisti saranno Alberto Rizzuti e Marcello Spinetta, nell'ambito delle "Baiardo Lectures", che accompagneranno il pubblico in un finale pensato per proseguire idealmente il viaggio tra parole e fantasia. Gli organizzatori consigliano ai partecipanti di portare scarpe comode, una bottiglia d'acqua e la voglia di lasciarsi sorprendere da un percorso che intreccia cultura, paesaggio e comunità. L'invito è aperto a tutti, per vivere insieme un pomeriggio speciale dal Tiglio alle Stelle.