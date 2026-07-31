Bordighera, tutto pronto per la rassegna "E...state in Tenco" ai Giardini Lowe

Si va verso il tutto esaurito per “E…STATE IN TENCO – BORDIGHERA D’AUTORE”, rassegna organizzata dalla Fondazione Club Tenco e dal Comune di Bordighera. Domani, sabato 1° agosto, e domenica 2 agosto a Bordighera (Imperia) presso i Giardini Lowe (via Vittorio Veneto) due serate all’insegna della grande musica d’autore con “E… STATE IN TENCO – BORDIGHERA D’AUTORE”. Presentano le due serate Massimo Schiavon e Massimo Milone. Gli appuntamenti iniziano, sia sabato sia domenica, alle ore 21.00.

Domani, sabato 1° agosto, alle ore 21.00 la rassegna inaugura con la presentazione del libro “IO DICO”, omaggio a Giorgio Faletti a cura di Roberta Bellesini Faletti e Chiara Buratti. Il volume raccoglie citazioni, aforismi e testi poetici inediti tratti dai libri, dalle interviste e dalle canzoni dell'artista, restituendone le riflessioni più profonde ed eclettiche con ricordi speciali firmati da Jeffery Deaver e Massimo Cotto.

Alle ore 21.30 andrà in scena lo spettacolo “CANZONI PER LA PACE – Un viaggio musicale contro ogni guerra” con Andrea Scanzi e i Borderlobo. Un racconto incalzante e appassionato in cui il giornalista e scrittore ripercorre gli inni pacifisti che hanno segnato la storia della musica mondiale. Sul palco ad accompagnarlo una super-band d'eccezione: Andrea Parodi (voce e chitarra acustica), Alex “Kid” Gariazzo (voce, chitarra elettrica e chitarra acustica), Michele Guaglio (basso), Massimiliano Malavasi (batteria) e Riccardo Maccabruni (voce, pianoforte, organo, fisarmonica).

Domenica 2 agosto l'evento comincerà nuovamente alle ore 21.00 con la presentazione del libro “AMILCARE E SANREMO. Amilcare Rambaldi dal Festival al Premio Tenco” (ZONA Music Books) a cura dell'autore Luciano “Lucien” Barbieri. Una figura chiave nella storia della canzone italiana: l’esportatore di fiori di Sanremo con le idee chiare e il temperamento schietto rivive in questo libro attraverso i suoi tanti scritti, documenti, immagini e materiali raccolti ‒ insieme a varie testimonianze di amici e sodali ‒ da Luciano "Lucien" Barbieri, legato ad Amilcare da antica conoscenza, saldi sentimenti ed esperienze condivise. L'eredità di Amilcare continua a vivere grazie all'impegno e al lavoro di un gruppo di fedelissimi ‒ tra cui l’autore e curatore Luciano Barbieri e altri importanti contributor di questo libro ‒ e tanti appassionati, artisti, musicisti, giornalisti, discografici e operatori che, nel suo nome, si raccolgono in quella "grande famiglia" variopinta e internazionale che è il Club Tenco.

Alle ore 21.20 si terrà il live di Luca Romagnoli, cantautore legato al panorama indipendente e frontman dei Management (ex Management del dolore Post-Operatorio).

A chiudere la rassegna alle ore 22.00 sarà il concerto piano e voce di Morgan, che regalerà al pubblico un viaggio attraverso il suo vastissimo repertorio artistico.

Ingresso libero con prenotazione online.

Le tre serate del PREMIO TENCO 2026 al Teatro Ariston di Sanremo (Imperia) si terranno il 22, 23 e 24 ottobre. Le prevendite relative agli abbonamenti e alle singole serate sono disponibili online (www.clubtenco.it) e presso il botteghino del Teatro Ariston (tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 21.00, sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00, info. 0184 506060).

Per la prima volta è previsto uno sconto speciale del 15% dedicato agli under 25 sull’abbonamento alle serate della rassegna (valido esclusivamente per gli abbonamenti acquistati al botteghino del Teatro Ariston). Per informazioni è possibile consultare www.clubtenco.it e scrivere a segreteria@clubtenco.it

L’Associazione culturale Club Tenco, fondata a Sanremo nel 1972 da un gruppo di appassionati di musica, con la guida del floricultore ed ex partigiano Amilcare Rambaldi, per promuovere e sostenere la canzone di qualità, è intitolata al grande artista e cantautore italiano Luigi Tenco e opera senza scopo di lucro, in assoluta e riconosciuta autonomia dall’industria musicale. “Lo scopo del Club è quello di riunire tutti coloro che, raccogliendo il messaggio di Luigi Tenco, si propongono di valorizzare la canzone d’autore, ricercando anche nella musica leggera dignità artistica e poetico realismo”.

Il Premio Tenco è un festival di alta qualità artistica, culturale e tecnica, che dal 1974 si tiene nella città del ponente ligure che rappresenta da sempre la musica italiana. Una manifestazione unica in Europa e al mondo alla quale vengono invitati i più interessanti cantanti-autori italiani e stranieri, nonché un’occasione di incontro e confronto fra artisti e operatori del settore musicale.