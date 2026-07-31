“Una Ragazza per il Cinema 2026” parte da Pieve di Teco: al via la stagione dei talenti in Liguria

L’estate ligure entra nel vivo con un appuntamento speciale dedicato alla cultura, al talento e allo spettacolo. Sabato 1° agosto 2026, a partire dalle ore 21:00, la suggestiva cornice cittadina di Corso Mario Ponzoni a Pieve di Teco, in provincia di Imperia, ospiterà la prima finale provinciale di “Una Ragazza per il Cinema 2026 – Regione Liguria”. L'evento, promosso con ingresso libero per famiglie, residenti e turisti, vedrà il pubblico protagonista a sostegno delle partecipanti in una notte all'insegna dell'eleganza, della creatività e della valorizzazione del territorio.

Ideato nel 1989 da Antonio Lo Presti e Daniela Eramo, lo storico concorso nazionale è rappresentato in esclusiva per il territorio regionale dall’APS Vecchia Loano. L'iniziativa non si configura come una semplice manifestazione di bellezza, ma come un autentico percorso formativo e di crescita artistica che da oltre 35 anni accompagna centinaia di ragazze verso il mondo del cinema, della televisione e dello spettacolo, ponendo al centro la personalità, la presenza scenica e le capacità comunicative delle concorrenti.

In Liguria questo cammino si arricchisce in modo significativo grazie alla collaborazione con la Genova-Liguria Film Commission, istituzione costantemente impegnata nella valorizzazione dei giovani talenti e nello sviluppo del settore audiovisivo locale. Nel corso della serata di Pieve di Teco, arricchita da esibizioni musicali e intrattenimento, le aspiranti artiste saranno valutate da una giuria di professionisti del settore, vivendo un'importante esperienza di formazione e visibilità.

Sull'importanza dell'evento per la comunità locale è intervenuta il Vicesindaco di Pieve di Teco, Rosanna Zunino, sottolineando il valore promozionale e culturale dell'iniziativa: "Siamo estremamente orgogliosi di ospitare a Pieve di Teco la prima tappa provinciale di un concorso così prestigioso e per tale motivo ringrazio l'associazione Aps Vecchia Loano,e il suo presidente Agostino Delfino, che ha reso possibile l'iniziativa in collaborazione con il Comune. Per la nostra comunità e per l'intero entroterra rappresenta una vetrina di primaria importanza, capace di unire l'intrattenimento di qualità al sostegno dei giovani talenti che aspirano a intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Iniziative come questa confermano la vocazione del nostro borgo ad accogliere eventi di grande richiamo culturale e turistico, capaci di valorizzare il territorio e offrire ai residenti e ai visitatori una serata indimenticabile.

L'evento a Pieve di Teco segna solo l'inizio del tour ligure, che proseguirà sempre con inizio alle ore 21:00 nei successivi appuntamenti in provincia di Savona. La seconda tappa provinciale si terrà il 14 agosto a Borghetto Santo Spirito presso il Molo Marinai d'Italia, mentre la Finale Regionale è fissata per il 22 agosto a Loano in Piazza Italia.

Il percorso culminerà per le finaliste liguri con il volo verso la Finale Nazionale, in programma il 6 settembre 2026 nello straordinario scenario del Teatro Antico di Taormina, uno dei palcoscenici più prestigiosi d'Italia dove il talento incontra reali opportunità professionali. Per consultare il regolamento ufficiale, iscriversi o inviare la propria candidatura è possibile visitare il sito web ufficiale all'indirizzo www.unaragazzaperilcinema.eu.