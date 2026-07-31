Vallecrosia al Mare, il centro storico riparte dalle sue tradizioni: tornano la Sagra dei Ripieni Tipici Liguri e la Sagra del Basilico (Foto)

Il centro storico di Vallecrosia al Mare riparte dalle sue tradizioni. Sabato 1 agosto e domenica 2 agosto a partire dalle 19, tornano, infatti, dopo oltre vent'anni di assenza, la Sagra dei Ripieni Tipici Liguri e la Sagra del Basilico.
Un'iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Fabio Perri e dal consigliere incaricato al Centro Storico, Manuela Balbis, che rappresenta un tassello importante del percorso di rilancio e valorizzazione del borgo storico cittadino. "Abbiamo scelto di riportare in vita una manifestazione che appartiene alla memoria della nostra comunità" – dichiarano il sindaco Fabio Perri e il consigliere Manuela Balbis – perché crediamo che il Centro Storico debba tornare ad essere il cuore pulsante della città, un luogo di incontro, socialità e tradizioni. Le sagre devono tornare ad essere ciò che sono sempre state: momenti popolari, autentici, accessibili a tutti, dove si riscoprono i sapori del territorio e il piacere di stare insieme".
Nel corso delle due serate sarà possibile degustare i migliori piatti della tradizione ligure: i classici ripieni, le frittelle di zucchine e basilico e primi piatti preparati con il basilico, dal pesto agli gnocchetti al pomodoro e olio al basilico, il tutto accompagnato da musica, intrattenimento e tanta allegria. "Come consigliere incaricato del centro storico – sottolinea Manuela Balbis – credo fortemente che il rilancio del nostro borgo debba partire dalla sua identità. Vogliamo riportare le persone a vivere questi vicoli, riscoprire le nostre tradizioni, sostenere le attività e creare occasioni di aggregazione. Questo è solo l'inizio di un percorso che l'Amministrazione comunale sta portando avanti con convinzione per restituire al centro storico il ruolo che merita nella vita della città".
L'appuntamento è, quindi, per sabato 1 e domenica 2 agosto, nel cuore del centro storico di Vallecrosia al Mare, per due serate dedicate ai sapori autentici della Liguria, alla musica, alla convivialità e alla riscoperta delle nostre tradizioni. "Il rilancio di Vallecrosia al Mare passa anche attraverso la valorizzazione del suo patrimonio storico, culturale ed enogastronomico" - evidenzia il sindaco Fabio Perri - "Restituire al centro storico eventi di qualità significa investire nella nostra identità e creare nuove opportunità per il territorio, le attività commerciali e il turismo. Vogliamo un centro storico vivo dodici mesi all'anno, non solo durante le grandi occasioni".