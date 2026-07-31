Vallecrosia al Mare, il centro storico riparte dalle sue tradizioni: tornano la Sagra dei Ripieni Tipici Liguri e la Sagra del Basilico (Foto)

Il centro storico di Vallecrosia al Mare riparte dalle sue tradizioni. Sabato 1 agosto e domenica 2 agosto a partire dalle 19, tornano, infatti, dopo oltre vent'anni di assenza, la Sagra dei Ripieni Tipici Liguri e la Sagra del Basilico.

Un'iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Fabio Perri e dal consigliere incaricato al Centro Storico, Manuela Balbis, che rappresenta un tassello importante del percorso di rilancio e valorizzazione del borgo storico cittadino. "Abbiamo scelto di riportare in vita una manifestazione che appartiene alla memoria della nostra comunità" – dichiarano il sindaco Fabio Perri e il consigliere Manuela Balbis – perché crediamo che il Centro Storico debba tornare ad essere il cuore pulsante della città, un luogo di incontro, socialità e tradizioni. Le sagre devono tornare ad essere ciò che sono sempre state: momenti popolari, autentici, accessibili a tutti, dove si riscoprono i sapori del territorio e il piacere di stare insieme".

Nel corso delle due serate sarà possibile degustare i migliori piatti della tradizione ligure: i classici ripieni, le frittelle di zucchine e basilico e primi piatti preparati con il basilico, dal pesto agli gnocchetti al pomodoro e olio al basilico, il tutto accompagnato da musica, intrattenimento e tanta allegria. "Come consigliere incaricato del centro storico – sottolinea Manuela Balbis – credo fortemente che il rilancio del nostro borgo debba partire dalla sua identità. Vogliamo riportare le persone a vivere questi vicoli, riscoprire le nostre tradizioni, sostenere le attività e creare occasioni di aggregazione. Questo è solo l'inizio di un percorso che l'Amministrazione comunale sta portando avanti con convinzione per restituire al centro storico il ruolo che merita nella vita della città".