Sanremo, Libra Book Club chiude la stagione con un picnic letterario a San Romolo tra libri, natura e condivisione

Sanremo ha salutato la conclusione della stagione di Libra Book Club, il progetto culturale dell'associazione Talea dedicato ai libri scritti da donne e alle storie con protagoniste femminili. L'ultimo appuntamento, andato in scena mercoledì 29 luglio nella cornice verde di San Romolo, si è trasformato in un suggestivo picnic letterario che ha permesso alle partecipanti di ritrovarsi all'ombra di un grande albero, condividendo letture, riflessioni e momenti di convivialità. Un incontro che ha unito il piacere della lettura al contatto con la natura, confermando lo spirito che anima il progetto sin dalla sua nascita.

Al centro della discussione c'è stato il romanzo "Joanna degli incanti" di Simona Lo Iacono, pubblicato da Guanda. Un libro che ha conquistato il gruppo grazie alla qualità della scrittura e alla profondità della protagonista, Joanna, descritta come una figura capace di affrontare dolore e sofferenza senza perdere la propria forza interiore. Il confronto tra le lettrici è così diventato il punto di partenza per affrontare temi di grande attualità, dall'emancipazione femminile al lavoro e all'imprenditoria, passando per la fede, i rapporti umani e un'idea di amore costruita su una profonda amicizia.

Il dialogo si è poi allargato ad argomenti ancora più personali e universali, come la capacità di stare bene con se stesse, accogliere le proprie fragilità e costruire relazioni autentiche senza rinunciare alla propria identità. Ampio spazio è stato dedicato anche al rapporto con la natura, al valore della libertà e a quelle persone capaci di amare senza imporre limiti. Come avviene abitualmente negli incontri di Libra Book Club, la conversazione nata dalle pagine del romanzo è diventata anche un'occasione per raccontarsi, condividendo esperienze, emozioni e punti di vista differenti in un clima di ascolto e partecipazione.

A rendere ancora più speciale il pomeriggio è stata la merenda conclusiva, accompagnata dall'esibizione canora di Alessia Cravero. Gli organizzatori hanno inoltre rivolto un ringraziamento alla Gelateria Slurp Sanremo, sponsor dell'iniziativa, per il sostegno offerto, così come alle artigiane Flo Lab e Laura di Bio Alchimia, che hanno omaggiato le partecipanti con saponette artigianali e segnalibri. Libra Book Club, promosso dall'associazione Talea, proseguirà il proprio percorso dopo la pausa estiva: il prossimo appuntamento con la comunità delle lettrici è infatti già fissato per il mese di settembre.