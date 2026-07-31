Eventi autentici liguri, nel weekend protagonista anche l'Imperiese: sagre e appuntamenti tra Borgomaro, Castel Vittorio e Santo Stefano

Il primo fine settimana di agosto si apre con un ricco calendario di manifestazioni sostenute da Regione Liguria, che ha confermato lo stanziamento di 575 mila euro destinato a finanziare complessivamente 206 eventi distribuiti sul territorio regionale. Un programma che comprende 179 autentici eventi liguri, organizzati da Comuni e Pro Loco, ai quali si affiancano 27 iniziative dedicate al tempo libero promosse dalle associazioni locali. Tra gli appuntamenti in calendario spiccano soprattutto quelli della provincia di Imperia, dove tradizioni gastronomiche, cultura popolare e intrattenimento coinvolgeranno residenti e turisti nel corso del weekend e nei primi giorni di agosto.

"Si tratta di eventi meritevoli di contributo in quanto promuovono la storia, la cultura e le tradizioni locali", ha dichiarato l'assessore regionale al Turismo e al Tempo libero Luca Lombardi, sottolineando l'importanza di iniziative capaci di valorizzare l'identità dei territori e di rappresentare un richiamo anche sotto il profilo turistico. L'obiettivo della Regione è infatti quello di sostenere appuntamenti ormai consolidati, che ogni anno contribuiscono ad animare borghi e località della Liguria, creando occasioni di aggregazione e promozione delle eccellenze locali.

Nel Ponente ligure saranno tre gli appuntamenti principali. A Borgomaro, in Alta Valle Impero, domani e domenica, torna la tradizionale Sagra degli Spaghetti alla Berettüna, dedicata a una delle ricette simbolo della cucina locale. Il piatto viene preparato seguendo la ricetta storica, con pasta di alta qualità condita con sugo a base di pomodori San Marzano, olio extravergine d'oliva, peperoncino, parmigiano reggiano e prezzemolo fresco. Una manifestazione che ogni anno richiama numerosi visitatori e appassionati della gastronomia ligure.

Domenica 2 agosto sarà invece la volta della Sagra del Turtun a Castel Vittorio, appuntamento che da oltre cinquant'anni celebra una delle specialità più rappresentative dell'entroterra imperiese. Il protagonista sarà il tradizionale Turtun, torta salata preparata con pasta matta, verdure e formaggio, simbolo della cucina contadina locale. L'evento rappresenta un momento di valorizzazione delle tradizioni gastronomiche del borgo e richiama ogni estate numerosi visitatori provenienti anche da fuori provincia.

Spazio anche alle famiglie sulla costa. Lunedì 3 agosto, a Santo Stefano al Mare, proseguirà la rassegna "Lunedì Bimbi", iniziativa che accompagna l'estate del paese dal 6 luglio al 24 agosto con spettacoli, giochi e animazione dedicati ai più piccoli. Un appuntamento ormai consolidato che anima il centro cittadino nelle serate estive e offre un'occasione di svago per bambini e famiglie, contribuendo ad arricchire il calendario degli eventi della Riviera dei Fiori.

Tra gli altri appuntamenti finanziati da Regione Liguria figurano anche la tradizionale Stella Maris di Camogli, con il suggestivo lancio dei lumini galleggianti in mare, la festa popolare "Groppo e gli Spaventapasseri" a Sesta Godano e la Festa della Madonna del Mare a Framura, con celebrazioni religiose, processione e spettacolo pirotecnico. Un calendario che conferma la volontà della Regione di sostenere eventi capaci di custodire e tramandare il patrimonio culturale, storico e identitario della Liguria.