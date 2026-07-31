Festival dei boschi 2026, l'entroterra di Sanremo ospita la 12esima edizione

L’entroterra di Sanremo, in particolare il Prato di San Romolo, felicemente ospita l’1 e il 2 agosto p.v. la dodicesima edizione del Festival dei Boschi, quest’anno sul tema “Seminiamo pace”. Su proposta dell’Associazione “Popoli in Arte” odv, il Festival dei Boschi è una Manifestazione del Comune di Sanremo, che rientra nel calendario manifestazioni dell’Assessorato al Turismo; ha il sostegno della Regione Liguria – Bando Tempo libero oltre al supporto di Banca di Caraglio e Casinò di Sanremo. Da questo già frutto di un lungo tempo di conoscenza e collaborazioni l’Associazione “Amici di San Romolo” aiuta il Festival dei Boschi: per esempio parecchi residenti di San Romolo ospitano artisti del Festival e si mettono a disposizione nella logistica dell’organizzazione.

Ma cosa si fa al Festival dei Boschi? Quale è la sua specificità? Al Festival dei Boschi i partecipanti sono i veri protagonisti dell’iniziativa; gli artisti/e e animatori/trici facilitano lo svolgersi di attività ludico – sportive o ludico – culturali o semplicemente ludiche rivolte a tutte le fasce d’età; gli e gli artisti/e e gli animatori/trici legano insieme il messaggio e lo spirito che si offrono al pubblico.

Tra i laboratori si hanno una escursione a Monte Bignone il sabato e due escursioni la domenica, una a monte Caggio e una a San Pancrazio e una escursione breve con attività specifica per ragazzini/e di 12 – 14 anni. Seguono alcune altre attività stanziali di conoscenza del territorio quali un laboratorio sulle erbe officinali spontanee e coltivate, un approfondimento sulla cultura degli antichi Liguri e un laboratorio manuale di pasta fresca. Per il benessere e/o l’equilibrio fisico si propongono attività fisica su teli aerei e sessioni di yoga della risata. Chi si rilassa di più nella calma può unirsi ai laboratori di ricamo, manipolazione della lana, origami e pittura su legno. Come sempre, alcune attività sono pensate specificatamente per i piccoli e così per i bambini 3 – 6 anni ecco la musico-terapia, i burattini, la manipolazione della cera e la manipolazione dell’argilla, mentre per i bambini 7 – 11 anni la giocoleria, i trampolini, la costruzione di capanne di fango e legno. Con la possibilità di giocare grandi e piccoli, le trottole e gli scacchi vichinghi. Tornano dopo tanti anni i balli popolari sia nel pomeriggio del sabato sia nel pomeriggio della domenica con fisarmonica e animatore delle danze.

Per la prima volta, in posizione avanzata nel Prato ci sarà la postazione di un animatore – musico che chiamiamo “Radio Festival dei Boschi” che aiuterà il legame tra le proposte con brevi interviste e battute musicali ad artisti e partecipanti.

Dalla sera alle 18 del sabato fino al dopo cena sarà presente la Birks Orchestra, una brass band di ottoni da Torino per una vivace animazione. Il Festival si chiuderà nelle sue manifestazioni vere e proprie con il Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo alle 18.00 in punto di domenica. Tanto il sabato quanto la domenica si propone una Tavola – longa la sera per rendere la condivisione più immediata, trasversale tra artisti e partecipanti e fasce d’età. L’Associazione “Popoli in Arte”, promotrice e organizzatrice prima dell’iniziativa, confida di essere regia quasi invisibile di un’esperienza plurima fatta di attenzione, allegria, bellezza nell’amata cornice di San Romolo.

Per informazioni ulteriori 340 3509245, pagina Facebook e pagina Instagram del Festival dei Boschi e www.festivaldeiboschi.it