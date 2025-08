Sanremo: nel triennale mancano gli interventi promessi, Ventimiglia a Pd e Fellegara "Nell'Amministrazione non contate nulla"

“Gli interventi promessi in campagna elettorale, per una zona particolarmente popolosa di Sanremo, non saranno attuati. Con il piano triennale dei lavori portato ieri in Consiglio comunale, la situazione è chiara a tutti”. Sono le durissime parole del Consigliere della Lega, Daniele Ventimiglia, a poche ore dall’assise che ieri ha approvato il bilancio.

L’attacco di Ventimiglia è diretto al Partito Democratico ed all’assessore e vice Sindaco Fulvio Fellegara, accusati di totale inconsistenza politica all’interno dell’attuale amministrazione. “In questa amministrazione non contate nulla – ha proseguito Ventimiglia – e la dimostrazione sta nelle promesse fatte in campagna elettorale ai vostri elettori, per interventi consistenti su via Martiri della Libertà, via Galilei, via Pietro Agosti e strada Borgo Tinasso. E, invece, nel piano triennale delle opere pubbliche non c’è nemmeno un centesimo destinato a queste zone. Non solo avete disatteso gli impegni presi ma dimostrate ogni giorno di più la vostra irrilevanza politica”.

“Siete venuti meno a ogni responsabilità verso i cittadini: la vostra parola non ha più alcun peso” ha concluso Ventimiglia, evidenziando come la parte politica dell’Amministrazione Mager, intervenuta dopo il primo turno, a suo modo di vedere ha poca valenza all’interno della stanza dei bottoni di palazzo Bellevue.

Nel corso del Consiglio di ieri, in risposta a Daniele Ventimiglia, sono intervenuti Vittorio Toesca (Generazione Sanremo) ed Alessandro Marenco (Anima) hanno risposto sottolineando invece il lavoro fatto da Fellegara soprattutto nel settore delle scuole “Siamo allineati sulle decisioni prese: senza dimenticare i Pnrr della ‘Goretti’ e di ‘Borgo Tinasso’, gli interventi sono stati davvero tanti, sia in centro che nelle frazioni. Un lavoro fatto dal vice Sindaco Fellegara, che si impegna davvero tantissimo, ovviamente anche nel sociale e la dimostrazione arriva anche da Casa Serena, dove siamo intervenuti su sollecitazione della minoranza”.

“E’ un lavoro – hanno detto Toesca e Marenco – che è riconosciuto dall’intera maggioranza e che, con l’onestà intellettuale che avete, dovreste riconoscere anche voi”.