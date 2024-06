Sanremo: alberi, marciapiedi più larghi ed un'attenzione maggiore, ecco l'idea di Fellegara per via Martiri (Foto e Video)

Un’idea e un progetto per via Martiri della Libertà. Li ha presentati questa mattina Fulvio Fellegara, candidato a sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni Amministrative di Sanremo.

Al momento si tratta di uno studio di fattibilità, con una serie di disegni senza ancora un progetto: “Si tratta di un’idea di ricucitura urbana tra via Martiri e la zona del Borgo, per poi metterla a bando ed avere delle proposte strutturate”.

Fulvio Fellegara conferma la volontà di recuperare aree come via Martiri: “Le persone che abitano nella zona hanno il diritto alla rivalutazione della via che abbiamo immaginato alberata, con un marciapiede più ampio e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Una via dove le attività possa avere dello spazio davanti al negozio e dove le auto vada più piano, installando dossi anche nella zona a valle. E’ una proposta per rendere più vivibile e bella una zona ad oggi dimenticata. Tutte le ipotesi fatte non prevedono la perdita di parcheggi rispetto al numero attuale”.