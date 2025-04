Florovivaismo, olivicoltura ma anche Festival di Sanremo e lupi predatori nell'intervista con il vice Presidente della Regione Piana (Video)

Il peso specifico delsulla bilancia dell'agricoltura ligure, con la grande vetrina diormai alle porte (è in calendario, nell'area portuale di Genova, dal 24 aprile al 4 maggio) dopo che Sanremo ha celebrato l'antico rito del Corso fiorito, e insieme la qualità ampiamente riconosciuta dell', per la quale si attende il riconoscimento Igp per quella in salamoia (dovrebbe arrivare in autunno in occasione di Olioliva a Imperia), l'impegno per l', la delicata questione della coesistenza tra lupi e allevamenti, l'escursionismo dopo l'aggiunta di 37 tracciati alla mappa ligure (ora dispone di 5538 km complessivi) e la politica da ponente a levante.

Alessandro Piana, vicepresidente leghista della Regione, spazia a tutto campo nella nuova puntata de “L'intervista”, dicendo la sua anche sulla vicenda-Festival: “Credo che la questione Rai-Comune si risolverà, conoscendo la capacità di mediazione del sindaco Mager e dei suoi amministratori, con i quali mi complimento per il successo dell'ultima edizione. Perché penso che la Rai abbia tutto l'interesse a soddisfare le richieste del Comune di Sanremo (attraverso la manifestazione d'interesse, non più per mezzo di convenzioni dopo la sentenza del Tar ligure - ndr): conviene ad entrambi, in parti uguali, tenere il Festival a Sanremo, dove è nato diventando un evento di enorme importanza”.

Quanto ai lupi predatori, Piana spiega: “Oggi bisogna proteggere gli allevatori, che sono l'anello debole. Magari non sono molto importanti a livello produttivo, in fatto di Pil, ma lo sono invece per il mantenimento dei territori e la conservazione della nostra straordinaria biodiversità. Se non ci fossero capre, pecore, mucche e cavalli al pascolo probabilmente non ci sarebbe quella fondamentale alternanza tra bosco, pascolo e prato. Prati e pascoli contribuiscono, poi, ad aumentare la fauna stessa. L'immissione incontrollata del lupo sta compromettendo fortemente l'allevamento sul nostro territorio. La Liguria è tra le quattro regioni più colpite dalle predazioni, assieme a Toscana, Emilia Romagna e Piemonte. Da qui la richiesta alla Commissione europea di declassare il lupo da specie particolarmente protetta a specie protetta. Non avremmo voluto arrivare a chiedere una selezione, da effettuare con agenti del nucleo di vigilanza regionale o della forestale, ma non sembra esserci altra soluzione per preservare l'attività degli allevatori. I lupi identificati come particolarmente pericolosi sono 160 in Italia, di cui 8 in Liguria”.

Vicepresidente con Giovanni Toti, poi presidente facente funzione dopo le dimissioni dell'ormai ex leader di Cambiamo (travolto dalla nota inchiesta giudiziaria), stesso ruolo con il nuovo governatore Marco Bucci. Cambiano, però, i caratteri dei due: abbastanza mite il primo, decisamente forte il secondo. “Di Toti conservo un ricordo piacevole – dice Piana - un'amicizia e un rapporto di collaborazione che andava anche oltre il lavoro. Lo vedo sempre con particolare piacere. Bucci pretende molto da noi (ma pure Toti era esigente), ha la capacità d'individuare il problema in pochi minuti, pretendendo poi una soluzione. E' una sua caratteristica positiva, che da sindaco di Genova gli ha permesso di raggiungere straordinari obiettivi. Oggi, di fronte a sfide altrettanto importanti, è il governatore migliore che potessimo avere, al di là di alcuni aspetti caratteriali. E' comunque molto diretto, schietto e leale”.

Capitolo elezioni anticipate a Genova e Vallecrosia, dopo le dimissioni dello stesso Bucci diventato presidente e di Armando Biasi, che ha scelto lo scranno in Regione, da secondo fra gli eletti della Lega nell'Imperiese (alle spalle di Piana). Come si comporterà la Lega? “Sarà protagonista in entrambi i casi – garantisce l'assessore leghista - Biasi ha indicato il suo successore (Marilena Piardi, attuale facente funzione- ndr), dispiace che l'avversario sia Perri (uomo di destra, uscito da FdI per candidarsi alla testa di una lista sostenuta anche da civici di sinistra - ndr), al di là della legittima scelta di proporsi per la carica di sindaco. In un contesto importante, considerata la presenza a Vallecrosia di due consiglieri regionali di centrodestra, lo stesso Biasi e Veronica Russo (FdI). Quanto a Genova, l'auspicio è di essere ancora determinanti, con l'obiettivo di conservare il numero attuale di assessori e consiglieri”.