Sanremo, convocato ufficialmente il Consiglio comunale del 20 febbraio: in agenda il futuro del Mercato Annonario

Il futuro del Mercato Annonario approda in Consiglio comunale. Venerdì 20 febbraio, a Palazzo Bellevue, l’aula sarà chiamata a discutere anche del nuovo regolamento per la disciplina dei mercati e delle fiere. La riunione prenderà il via alle ore 16.30 con la sessione dedicata alle interpellanze e interrogazioni dei consiglieri, il cosiddetto question time: alle ore 17.30 prenderanno invece il via i lavori del Consiglio comunale.

Questi gli argomenti iscritti in agenda:

- Approvazione dei verbali della seduta precedente del 22 dicembre 2025 (dal n. 58 al n. 64).

- Richiesta di convocazione di un Consiglio monotematico, presentata dai consiglieri Rossano, Badino, Damiano, Rodà, Consiglio e Ventimiglia, dedicato alle “Dinamiche, progetti e sviluppi futuri per il Mercato Annonario”.

- Discussione e approvazione del nuovo regolamento per la disciplina dei mercati e delle fiere, proposta dal Settore Turismo, Cultura e Commercio – Servizio Attività Produttive e Mercati (Proposta n. 2/2026).

Particolare attenzione è attesa proprio sul tema del Mercato Annonario, oggetto della richiesta di seduta monotematica, e sulla revisione del regolamento che disciplina mercati e fiere cittadine, provvedimento che potrebbe incidere sull’organizzazione e sulla gestione delle attività commerciali su area pubblica.

Si entra quindi nella fase decisoria sul futuro della struttura: nei prossimi giorni infatti si riunirà la commissione consiliare chiamata ad approvare il nuovo regolamento, in un incontro che farà seguito a quello avvenuto mercoledì 11 in cui l'assessore Silvana Ormea ha avuto un confronto in merito con le principali associazioni di categoria – Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Coldiretti e CNA – oltre a consiglieri di maggioranza e opposizione.

Il tema è al centro del dibattito da mesi: già in primavera l’ex assessore Lucia Artusi aveva sottolineato la necessità di rivedere il regolamento dopo la scadenza delle concessioni nel 2023. In autunno l’amministrazione ha disposto una proroga di un anno, evitando lo stop delle attività ma lasciando aperto il confronto sul futuro.

Ora la parola passa al Consiglio comunale del 20 febbraio, che dovrà decidere se procedere con l’approvazione o affrontare il tema in una seduta monotematica dedicata.