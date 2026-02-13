Vallecrosia, convocato il Consiglio comunale del 16 febbraio: in discussione bilancio, regolamenti e interpellanze

Il Comune di Vallecrosia ha convocato per lunedì 16 febbraio 2026 alle ore 21, in prima convocazione (seconda convocazione alle 22), la seduta del Consiglio comunale, che sarà trasmessa in diretta streaming tramite link disponibile sulla home page istituzionale. L’ordine del giorno, integrato ai sensi dell’art. 31 comma 3 del Regolamento del Consiglio, prevede sei punti di particolare rilievo per l’attività amministrativa.

Il Consiglio aprirà con la lettura e approvazione del verbale della seduta precedente, per poi affrontare la variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028, come previsto dall’art. 175 comma 2 del Testo unico degli enti locali. Tra i temi centrali della serata figura l’approvazione del regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina dell’Ispettore ambientale, nuova figura dedicata al controllo e alla tutela del decoro urbano.

Spazio anche alle interpellanze presentate dal gruppo consiliare di minoranza Cittadini in Comune. La prima riguarda l’utilizzo del nuovo stabile “Biblioteca” nei pressi dell’edificio scolastico, come riportato nell’atto depositato il 18 novembre 2025 (“Interpellanza… in merito all’“utilizzo del nuovo stabile ‘Biblioteca’…””). La seconda interpellanza richiama invece le dichiarazioni rilasciate alla stampa dal sindaco Perri e dal vicesindaco Quesada il 23 dicembre 2025, relative agli interventi completati, ai progetti avviati e alle linee strategiche dell’amministrazione per il 2026 (“Interpellanza… in merito alle ‘dichiarazioni giornalistiche… del 23 dicembre 2025’”).

In chiusura, il Consiglio sarà chiamato ad approvare la convenzione istitutiva dell’Ambito Territoriale Sociale 1 Liguria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, per la gestione associata dei servizi sociali comunali, con delega del ruolo di ente capofila al Comune di Ventimiglia.