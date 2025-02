Fabrizio Corona compra casa a Ventimiglia: “Il 5 marzo sarà mia” (Foto e video)

Fabrizio Corona ha trovato casa a Ventimiglia. A confermarlo è stato lo stesso Re dei Paparazzi al termine dell’evento Fabrizio Corona contro tutti, organizzato da Mow Mag a Villa Noseda. “La compro il 5 marzo”, ha dichiarato Corona, affiancato da Rudy Gastaldo, titolare dell’agenzia immobiliare Impero di Ventimiglia, il quale lo scorso dicembre aveva rivelato che insieme a Nina Modric avevano scelto di puntare sulla Riviera dei Fiori per un investimento.

Le dichiarazioni di Corona sono arrivate dopo un vivace botta e risposta con i giornalisti del magazine online, toccando diversi argomenti, tra cui – inevitabilmente – il Festival di Sanremo. “Credo che sia un Festival dove sono poche le canzoni buone”, ha sottolineato, citando tra i suoi artisti preferiti Brunori, Giorgia e Olly. Ha poi espresso un’opinione su Fedez: “Se proprio devo dare un commento, penso che abbia cantato il pezzo più emozionale della kermesse e lo abbia fatto nel migliore dei modi. Sono convinto che domani sera, durante la serata delle cover, dimostrerà tutta la sua fragilità. E se vincerà il Festival, non sarà uno scandalo”.

Corona non ha risparmiato critiche nemmeno al Dopo Festival, condotto da Alessandro Cattelan con Selvaggia Lucarelli, Alessandra Celentano e Anna Dello Russo: “Non capisco perché sia stato deciso di far polemica, anziché puntare sulla musica e sul divertimento”.

Ha poi spiegato, secondo il suo punto di vista, il successo di Carlo Conti: “Lui, esattamente come Amadeus, Jerry Scotti e Alessandro Cattelan, è una persona talmente comune da far sentire le persone a loro agio. Quando guardi uno di questi conduttori, non ti senti indietro ma sullo stesso piano. Questo è il loro segreto”. Su Achille Lauro, invece, ha espresso un giudizio lapidario: “Una persona che arriva al Festival con una retina sulla faccia cosa può rappresentare?”.

Infine, non poteva mancare la domanda più ricorrente degli ultimi Festival: “Fabrizio Corona è antifascista?”. La risposta non si è fatta attendere: “Io sono antifascista, anche se sono di destra. Ma sono anche anticomunista, perché bisogna ricordare che anche le dittature comuniste hanno compiuto i peggiori crimini”. Un incontro che, come sempre accade quando c’è Corona di mezzo, non ha lasciato spazio alla noia.

(Foto e video di Pietro Cattaneo)