Ospedaletti, via libera al rifacimento degli asfalti in via Valdirodi e corso Marconi: intervento da 150 mila euro

La Giunta comunale di Ospedaletti ha approvato il progetto esecutivo per il recupero e la manutenzione straordinaria degli asfalti ammalorati in via Valdirodi e corso Marconi, dando il via a un intervento complessivo da 150 mila euro. La decisione è stata assunta con la delibera numero 149, adottata nella seduta del 12 dicembre 2025, e rende immediatamente eseguibili i lavori considerati urgenti per la sicurezza e la funzionalità della viabilità comunale.

L’intervento nasce dalla necessità di intervenire su due tratti stradali che presentano un evidente stato di deterioramento del manto asfaltato. Per questo motivo l’Amministrazione ha incaricato l’ufficio tecnico comunale di predisporre la progettazione esecutiva delle opere. Il progetto è stato redatto dall’architetto Massimo Salsi, responsabile dell’ufficio, ed è stato ritenuto idoneo sotto il profilo tecnico ed economico.

Il quadro economico dell’intervento prevede lavori per un importo di 120 mila euro, a cui si aggiungono 26.400 euro di Iva, 2.400 euro per spese tecniche e 1.200 euro per imprevisti, per una stima complessiva pari a 150 mila euro. La Giunta ha acquisito i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi competenti, sia per quanto riguarda i lavori pubblici sia per la copertura finanziaria, come previsto dalla normativa vigente.

Con l’approvazione del progetto esecutivo, il Comune potrà ora procedere con gli adempimenti successivi necessari all’avvio dei lavori, demandati ai responsabili dei servizi interessati. Considerata l’urgenza dell’intervento, la deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, consentendo all’Amministrazione di accelerare i tempi per il ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro delle due strade.