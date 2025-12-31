"Per l'impegno profuso negli anni trascorsi nel Biscottificio Gibelli", Vallecrosia consegna una targa di riconoscimento a Giovanna Gerbaudo (Foto)

L'Amministrazione Perri consegna una targa a Giovanna Gerbaudo per "l'impegno profuso negli anni trascorsi nel Biscottificio Gibelli contribuendo a renderlo simbolo e icona dell'intera città di Vallecrosia".

Un riconoscimento per il lavoro svolto negli anni. "E' andata in pensione dopo 47 anni di lavoro" - fa sapere il sindaco Fabio Perri - "E' stata colei che ha portato avanti nel Biscottificio Gibelli una serie di prodotti, in particolare ha creato, con studio, ricerca e sviluppo, l'Amaretto di Vallecrosia, che è una Deco della nostra città. Abbiamo, dunque, voluto ringraziarla per quello che ha fatto negli anni e per aver portato in giro il nome di Vallecrosia con questa prelibatezza. Ha contribuito a far conoscere la nostra città, perciò, abbiamo pensato che era giusto e doveroso darle questa targa".

Alla cerimonia di consegna, svoltasi ieri, erano presenti il sindaco Fabio Perri, il vicesindaco Cristian Quesada, gli assessori Mirko Valenti e Rosa Rosella Muratore, i consiglieri comunali Mattia Petrini e Rocco Noto e Salvatore Fida.