Rivieracqua: il Consiglio di Amministrazione nomina il nuovo Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione di Rivieracqua SpA, riunitosi oggi, ha deliberato la nomina di Giuseppe Testa, già Direttore Generale, a nuovo Amministratore Delegato della società in sostituzione del collega Fabio Trolese. Quest’ultimo lascia il Gruppo Acea e le società controllate che ha amministrato per intraprendere un nuovo percorso professionale.

Quella di Testa si configura come una nomina nel segno della continuità che permette di proseguire un percorso di crescita e innovazione iniziato lo scorso gennaio con l’ingresso del Gruppo Acea nell’azionariato di Rivieracqua.