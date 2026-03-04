Incontro pubblico a Sanremo per il referendum del 22-23 marzo: sostegno al “Sì” con Zangrillo e Scajola

Si terrà lunedì prossimo alle 11.30 a Sanremo un incontro pubblico dedicato al referendum del 22 e 23 marzo, con particolare attenzione a chi sostiene le ragioni del “Sì”.

All’incontro parteciperà anche il Ministro della Pubblica Istruzione, Paolo Zangrillo, insieme al sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, e al presidente della Provincia, Claudio Scajola. Interverranno anche l’assessore regionale Marco Scajola, il consigliere comunale di Genova Mario Mascia e il vicepresidente della Commissione Giustizia, Enrico Costa.

Il convegno affronterà temi centrali come la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, con un momento dedicato alla presentazione ai media. "Sarà un’occasione per chiarire i motivi del nostro sostegno al ‘Sì’ e spiegare le implicazioni della riforma per il sistema giudiziario italiano" hanno dichiarato gli organizzatori.