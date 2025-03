Sanremo: in piazza Colombo iniziato l'allestimento del tendone che ospiterà la costruzione del carro fiorito matuziano (Foto)

La presentazione ufficiale è prevista per questa mattina ma, intanto, dopo pochi giorni di ‘deserto’, il solettone di piazza Colombo è tornato a riempirsi dopo la sbornia del Festival di Sanremo.

L’allestimento iniziato ieri non è certo come quello della kermesse canora, ma gli operai stanno lavorando alla costruzione del tendone che servirà per preparare il carro fiorito di Sanremo, che come ogni anno sarà fuori concorso. Dopo la ‘prima’ dell’anno scorso, che ha portato fuori dal deposito Rt proprio sotto il solettone il carro matuziano, l’attuale amministrazione ha deciso di spostarlo da Pian di Nave alla piazza principale della città.

Sarà una nuova attrazione per chi verrà a Sanremo (ma anche per i residenti), che potranno osservare da vicino come viene allestito un carro. Gli altri, invece, dopo la preparazione delle strutture a Ventimiglia, verranno preparati nel deposito Rt sotto piazza Colombo. Come detto questa mattina è prevista la presentazione, al Casinò ma, negli ultimi giorni sono state molte le anticipazioni.

L'evento non sarà limitato alla tradizionale sfilata, ma ha pensato a un qualcosa di più ampio respiro, con allestimenti di vario tipo sparsi per la città, che abbiano tutti come filo conduttore proprio il fiore, in un lungo weekend che prenderà il via giovedì 13 marzo fino alla domenica. L'assessore al turismo Alessandro Sindoni ha infatti più volte parlato dell'importanza del fiore per la città e di come esso possa rivelarsi un importante traino anche per il turismo del territorio. Da qui è nata la stretta collaborazione tra il suo assessorato e quello alla floricoltura di Ester Moscato, che mira a sfruttare questo e altri eventi del territorio per investire nel fiore come traino del turismo sanremese.

Al Casinò sono previste tre esposizioni dedicate ai garofani e altri fiori, organizzate dalle aziende Biancheri, Sabbia e Di Giorgio. Venerdì 14 si svolgerà un evento organizzato con Federfiori, Ancef, Crea e Cia, con un workshop sul fiore ‘Dal passato al futuro: la floricoltura sanremese e l'eredità di Mario Calvino’ (del quale si festeggiano quest'anno i 150 anni dalla nascita), con cui si punta a raggiungere anche un turismo settoriale e gli esportatori di fiori.

Anche Santa Tecla tornerà protagonista, con mostre scenografiche dedicate alle storiche famiglie reali europee affiancate dai fiori preferiti delle regine e principesse raffigurate, oltre a una parte dedicata a un laboratorio organizzato dall'istituto agrario (organizzazione di Sanremo On). Piazza Borea D'Olmo diventerà invece base di un agrumeto, da cui si estenderà una serie di installazioni lungo via Matteotti, coinvolgendo nel progetto anche i comuni più piccoli del territorio che, pur non partecipando alla sfilata dei carri avranno delle installazioni in via Escoffier. Ci sarà Linea Verde con il sostegno e la valorizzazione del fiore e dei prodotti locali. All'organizzazione degli eventi contribuiranno anche Federfiori, Camera di commercio, Confartigianato, Confesercenti e Amaie.

La scelta del tema che è quello della Riviera dei Fiori Giardino d'Europa, lo stesso che venne proposto nel 1961, per il quale a tutti i Comuni coinvolti è stato assegnato uno Stato europeo tra quelli che hanno partecipato per realizzare il carro che sfilerà la prossima primavera. Ad ognuno dei Comuni partecipanti (Santo Stefano al Mare, Dolceacqua, Seborga, Taggia, Bordighera, Riva Ligure, Ospedaletti, Diano Marina, Vallecrosia e Camporosso, Ventimiglia e Pompeiana, nell'ordine in cui sfileranno) è stata assegnata una nazione europea, Sanremo ha scelto di sfruttare l'occasione per celebrare una propria realtà territoriale, ovvero il Casinò, che nel 2025 festeggerà i 125 anni.

Questi gli accoppiamenti:

- Santo Stefano al Mare/Austria

- Dolceacqua/Olanda

- Seborga/Gran Bretagna

- Taggia/Francia

- Bordighera/Svezia

- Riva Ligure/Germania

- Ospedaletti/Belgio

- Diano Marina/Danimarca

- Vallecrosia e Camporosso/Italia

- Ventimiglia/Svizzera

- Pompeiana/ Spagna

Il carro del Comune di Sanremo, che come da tradizione sfilerà fuori concorso, sarà invece dedicato ai 120 anni del Casinò.