Sanremo accende la vigilia di Natale con il secondo concerto dello "Swing Corner of Christmas"

Domani, mercoledì 24 dicembre nella suggestiva atmosfera della vigilia di Natale, Sanremo si prepara ad accogliere il secondo appuntamento della rassegna musicale “Swing Corner of Christmas”, giunta quest’anno alla sua dodicesima edizione.

Se il meteo sarà favorevole, il palco allestito in piazza Borea d’Olmo ospiterà alle ore 16.00 un concerto dal carattere unico, capace di unire talento, tradizione e un forte spirito natalizio.

Protagonista dell’evento sarà il violinista sanremese Davide Laura, artista di grande esperienza e ormai di casa negli Stati Uniti, che tornerà nella sua città per un incontro musicale di grande fascino. Ad affiancarlo ci sarà il trio genovese guidato dal chitarrista jazz Simone Cosso, con Paolo Priolo al contrabbasso e Giorgio Griffa alla batteria.

L’ensemble darà vita a un dialogo sonoro raffinato e coinvolgente, costruito su un repertorio che omaggerà uno dei più grandi maestri del violino jazz europeo: Stéphane Grappelli, il celebre musicista francese di origini italiane che ha segnato la storia dello swing e del jazz tradizionale.

Davide Laura

Il concerto rappresenta un’occasione preziosa per ascoltare alcuni tra i più validi giovani musicisti della scena ligure, riuniti in un progetto che unisce virtuosismo, passione e un profondo rispetto per la tradizione jazzistica. A presentare l’evento sarà il direttore artistico della rassegna, Freddy Colt, che da anni cura con dedizione il programma dello “Swing Corner of Christmas”, contribuendo a renderlo un appuntamento atteso e riconosciuto nel panorama culturale cittadino.

L’iniziativa è promossa dal Centro Studi Stan Kenton con il sostegno del Comune di Sanremo, Assessorato al Turismo, che anche quest’anno ha voluto offrire alla cittadinanza e ai visitatori un momento musicale di qualità, capace di arricchire l’atmosfera delle festività.

La partecipazione al concerto è libera e gratuita, un invito aperto a tutti per vivere insieme un pomeriggio di musica e suggestioni swing nel cuore della città.