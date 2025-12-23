"Un poster per la pace", Ventimiglia inaugura l'esposizione dei disegni realizzati dagli alunni delle scuole (Foto e video)

Arcobaleni, colombe e persone che si tengono per mano. Un'esposizione di disegni, realizzati dai bambini dell'istituto comprensivo n. 1 Biancheri e dell'istituto comprensivo n. 2 Cavour, ha preso il via ieri nel chiostro di Sant'Agostino a Ventimiglia.

Fino al 6 gennaio bimbi, genitori, cittadini e turisti potranno ammirare i capolavori realizzati dagli studenti in occasione di "Un poster per la pace", un'iniziativa proposta dal Lions Club Ventimiglia. "Il tema quest'anno era 'Uniti come una cosa sola'" - fa sapere Liria Aprosio del Lions Club Ventimiglia - "Ringraziamo i ragazzi che hanno dedicato tempo alla realizzazione di questo progetto, che è molto sentito. Abbiamo avuto una grossa collaborazione da parte delle scuole, le insegnanti, che ringraziamo, hanno davvero lavorato tantissimo per la realizzazione di questo progetto. La mostra dura fino al 6 gennaio proprio per permettere ai genitori di venire a visitarla e vedere gli elaborati fatti dai propri figli. Speriamo ci sia una buona affluenza".

Il taglio del nastro è avvenuto, ieri mattina, alla presenza del Lions Club Ventimiglia, degli insegnati e di alcuni bimbi. "Porto i saluti del Lions Club Ventimiglia" - dice il presidente Cristina Silvestri, presidente del Lions Club Ventimiglia - "Ho l'onore di presiedere all'inaugurazione di questa mostra. Ringraziamo tutti i ragazzi che hanno partecipato e le insegnanti che hanno dedicato tempo ai ragazzi per realizzare questa mostra. Come sempre, speriamo di infondere in questi ragazzi un senso di pace, di lavoro e altruismo. Concludo facendo tanti auguri a tutti: buon Natale e buone feste".