"Sanremo Christmas 2025 - Sound of Lights", Bandakadabra porta la sua fanfara urbana

Sanremo si accende di musica e ritmo con una serie di concerti itineranti che animeranno la città e le sue frazioni nei primi giorni del nuovo anno.

Dal 2 al 6 gennaio, la travolgente energia della Bandakadabra accompagnerà residenti e visitatori in un percorso musicale pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età, all’insegna del divertimento e della partecipazione.

Il calendario degli appuntamenti prevede cinque spettacoli pomeridiani diffusi sul territorio. Si comincia venerdì 2 gennaio a Bussana, proseguendo sabato 3 gennaio nella frazione di Coldirodi. Domenica 4 gennaio sarà la volta di Poggio di Sanremo, seguita da lunedì 5 gennaio, che vedrà coinvolto e valorizzato il quartiere di via Pietro agosti e zone limitrofe. Ultimo appuntamento con lo show finale nel giorno dell’epifania, martedì 6 gennaio, che attraverserà il centro cittadino di Sanremo e le sue amatissime vie pedonali. Tutti i concerti hanno inizio alle 17.00 ad eccezione di quello del 6 gennaio che avrà inizio alle ore 17.30.

Bandakadabra è una potente fanfara urbana nata a Torino, capace di trasformare ogni piazza e ogni via in un’esplosione di suoni ed entusiasmo. La band propone uno spettacolo dall’energia travolgente, attraversando con naturalezza linguaggi musicali diversi (dal jazz al pop, dalle colonne sonore alle sonorità balcaniche) grazie a una formula dinamica e coinvolgente che fa della musica un’esperienza condivisa.

Con una frenetica attività live che l’ha portata a esibirsi in tutto il mondo, la Bandakadabra ha partecipato a importanti festival e rassegne come Paleo Festival, Suoni delle Dolomiti, Festival Internacional Santa Lucia (Messico), Premio Tenco e Musicultura, affermandosi come una realtà unica nel panorama musicale contemporaneo.

Di grande rilievo anche le collaborazioni artistiche che hanno segnato il percorso del gruppo: tra gli artisti con cui la band ha condiviso il palco figurano Vinicio Capossela, Arturo Brachetti, Malika Ayane, Willie Peyote, Samuel (Subsonica), Elisa, Noemi e Luca Carboni.

Una presenza scenica forte e una straordinaria versatilità musicale renderanno questi appuntamenti un momento di festa e aggregazione, perfetto per vivere la città nella sua interezza durante le festività natalizie.

I concerti della Bandakadabra fanno parte di Sanremo Christmas 2025 – Sound of Lights, programma ufficiale del Comune di Sanremo, a cura dell’Assessorato al Turismo e alle Manifestazioni.

L’organizzazione è a cura di Nidodiragno – Cooperativa CMC di Angelo Giacobbe.