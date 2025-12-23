Pompieropoli, dimostrazioni e cioccolata calda: a Ventimiglia arriva la Befana del Soccorso (Foto)

La Befana del Soccorso arriverà a Ventimiglia. L'appuntamento sarà domenica 11 gennaio dalle 14 in piazza XX Settembre.

Un'iniziativa organizzata dalla Croce Verde Intemelia in collaborazione con il comando provinciale dei vigili del fuoco e l’ANVVF della sezione di Imperia.

L'arrivo della Befana è previsto alle 15.30. "Dalle 14 alle 17 vi aspettiamo in piazza XX Settembre a Ventimiglia per un pomeriggio di divertimento" - fanno sapere gli organizzatori - "Sono previsti l’ambulanza dei pupazzi-percorso, Pompieropoli, dimostrazioni di disostruzione pediatrica tenuta dai nostri istruttori-mezzi dei vigili del fuoco e ambulanze in esposizione dove sarà possibile far salire i bimbi per fare delle foto. Alle 15:30 arriverà la Befana, ma come arriverà?? Questo non ve lo sveliamo sarà una sorpresa. Verrà, inoltre, distribuita cioccolata calda da parte degli scout. Bimbi e famiglie vi aspettiamo".