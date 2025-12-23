Ventimiglia, bancarelle e divertimento: cala il sipario sul Villaggio di Natale a Sant'Agostino (Foto e video)

Cala il sipario sul Villaggio di Natale 2025 a Ventimiglia. Si è concluso con grande soddisfazione l'evento che ha saputo coinvolgere cittadini e visitatori stranieri trasformando il centro cittadino in un luogo di festa, tradizione e condivisione.

Le associazioni Terra di Ponente ed Ente Agosto Medievale, promotrici dell’iniziativa, esprimono apprezzamento per la calorosa partecipazione del pubblico e per l’interesse dimostrato verso gli articoli regalo proposti sulle bancarelle, così come per le specialità Deco del territorio, particolarmente apprezzate dai visitatori. "Grande entusiasmo, soprattutto tra i più piccoli, ha suscitato la casetta di Babbo Natale, affiancata dai nuovi allestimenti natalizi che hanno impreziosito l’area del Villaggio, creando un’atmosfera suggestiva e coinvolgente" - commentano gli organizzatori - "Positivo riscontro anche per le numerose esibizioni artistiche e musicali che si sono alternate nel corso delle varie giornate, contribuendo a rendere il programma ricco e variegato".

"Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione comunale per il supporto logistico, a don Ferruccio Bortolotto per la preziosa collaborazione e ai Babbo Natale interpretati da Alessio Garra e Marco Raiteri. Applausi anche per l’Elfa Cantastorie Elena Mazzullo, che con la sua magica arpa ha incantato grandi e piccini" - dicono gli organizzatori - "Hanno, inoltre, partecipato con entusiasmo i bambini del catechismo della parrocchia di Sant’Agostino, guidati da Cristina Bruno, il gruppo teatrale di Antonella Lercari, la scuola di danza White Rabbit Art Studio, il gruppo musicale “La Novena di Natale”, tutti i sestieri della città di Ventimiglia, gli artigiani, la truccabimbi Marianne e Cecilia Solamito, autrice del libro 'Lupetta, nella foresta misteriosa'".

I presidenti delle associazioni promotrici, Tito Giro e Piero Fusco ringraziano "tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione e danno appuntamento al prossimo anno, con l’obiettivo di offrire un Villaggio di Natale sempre più ricco e partecipato".