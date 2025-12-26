Vallebona: oggi pomeriggio alla chiesa parrocchiale il concerto del coro Troubar Clair

Vallebona si prepara a vivere un pomeriggio di musica e spiritualità in occasione di Santo Stefano. Oggi alle 17, nella Chiesa parrocchiale di San Lorenzo, il Coro Troubar Clair presenterà il concerto “Et in terra pax. La nascita di un Re scomodo e disarmato nella musica che l’ha raccontata”.

Il programma propone un suggestivo viaggio musicale attraverso antiche laude e tradizionali canzoni provenzali, inni medievali e melodie popolari, per riscoprire lo spirito del Natale nella ricchezza delle espressioni corali. Al centro del racconto musicale, la figura della Madonna e il mistero del Re che nasce nella povertà della paglia, tra gli umili della terra, portatore di pace e speranza.

L’iniziativa è organizzata dal Comune e dalla Parrocchia di Vallebona. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Un appuntamento da non perdere per condividere, attraverso la musica, la gioia e il significato profondo del Natale.