Triora rinnova la magia della Vigilia: falò dell’“osu”, tradizione, fede e festa nel cuore del borgo (Foto)

Si è rinnovata anche quest’anno a Triora la tradizionale vigilia di Natale, molto sentita dalla comunità locale. Dopo la celebrazione della Santa Messa nella collegiata, accompagnata dalla suggestiva cerimonia del bacio a Gesù Bambino, numerosi fedeli si sono riversati nel grande piazzale per assistere all’accensione dell’“osu”, il falò così chiamato nel dialetto locale.

L’accensione non è stata semplice a causa della pioggia che aveva letteralmente inzuppato i ceppi accatastati, ma nonostante le difficoltà il falò ha preso vita, sprigionando alte fiamme che hanno presto carbonizzato la tradizionale sedia posta in cima alla catasta.

In un angolo del piazzale la Pro Triora ha accolto i presenti distribuendo panettone, pandoro e soprattutto cioccolata calda e vin brulé, contribuendo a creare un clima di festa e convivialità. A rendere ancora più speciale la serata è stato l’arrivo di Babbo Natale, accompagnato da un aiutante che trainava una slitta colma di doni. Tutti i bambini, anche i più grandi, hanno ricevuto un regalo, mostrando con entusiasmo e sorrisi la loro felicità.

È stata una vigilia partecipata e calorosa, che ha saputo unire fede, tradizione e comunità, confermando ancora una volta il valore di una consuetudine secolare che continua a vivere nel cuore di Triora.

(Foto di Cristian Flammia)