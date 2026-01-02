Sanremo e Ospedaletti capitali del tennis senior: al via l’ITF Masters MT700 2026 con 385 atleti da 24 Paesi

Tutto è pronto per il tradizionale e attesissimo torneo internazionale “ITF Masters MT700 Sanremo 2026”, in programma da oggi all’11 gennaio presso i due circoli gestiti dalla Società Sportiva Tennis Sanremo Srl Ssd: il circolo Tennis Sanremo della Foce e il Tennis Club Ospedaletti. L’edizione 2026 segna un record di partecipazione, con 385 iscritti distribuiti nei diversi tabelloni e 24 nazionalità rappresentate, a conferma del prestigio e dell’attrattività internazionale dell’evento. Tra i Paesi presenti figurano, tra gli altri, Italia, Stati Uniti, Monaco, Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Svezia, Olanda, Austria, Croazia, Canada, Belgio, Danimarca, Grecia, Repubblica Ceca, Portogallo e Marocco.

Il torneo fa parte del circuito ITF Masters, che comprende oltre 380 competizioni in 72 Paesi dei cinque continenti, coinvolgendo più di 25.000 tennisti. Le categorie in gara vanno dall’over 35 all’over 90, con prove di singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile e doppio misto. Ogni vittoria assegna punti validi per il ranking internazionale ITF, rendendo ogni incontro di grande valore sportivo. L’evento di Sanremo e Ospedaletti appartiene alla categoria più alta del circuito, una fascia d’élite che in Italia conta soltanto tre tornei, ulteriore testimonianza del livello organizzativo e tecnico raggiunto.

Accanto all’aspetto sportivo, il torneo ha assunto nel tempo anche una forte valenza turistica: sono infatti previsti oltre 1.500 pernottamenti, con importanti ricadute economiche per il territorio. Una vetrina ideale per promuovere la Riviera di Ponente come destinazione invernale e per consolidare l’immagine di Sanremo come centro tennistico di primo piano, anche grazie all’attività dell’accademia “Mager/Civarolo Sanremo Tennis Team”. Ai nastri di partenza saranno presenti tutti i migliori giocatori italiani delle categorie senior, affiancati da atleti di fama internazionale. Tra questi spicca la presenza della campionessa del mondo over 70 Reinhilde Adams, uno dei nomi più prestigiosi del circuito.

L’organizzazione tecnica è affidata a uno staff di grande esperienza: giudice arbitro ITF Aniello Santonicola, direttore del torneo Matteo Civarolo, con i giudici Fabio Orengo, Guido Buonfiglio e Pino De Luca. La cura dei campi è garantita da Massimo Salvatico. Le competizioni proseguiranno fino a domenica 11 gennaio e l’ingresso ai due circoli sarà sempre libero, offrendo a pubblico e appassionati l’occasione di assistere gratuitamente a incontri di altissimo livello in un contesto sportivo e paesaggistico di grande fascino.