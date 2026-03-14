Sanremo, 'Nuda Parola' va in scena in prima nazionale a Palazzo Roverizio

'Nuda Parola - la confessione di chi ha osato essere sé stessa' va in scena domenica 15 marzo alle 17 nel salone affrescato a Palazzo Roverizio in via Escoffier 29 a Sanremo. Uno spettacolo unico in prima nazionale intenso, poetico e necessario con la voce narrante di Loredana De Flaviis, la ballerina Livia Ghizzoni e al pianoforte Leonardo Ferretti Gallino.

"Nuda Parola porta in scena la voce più autentica di Moana Pozzi, non l'icona, non il mito ma la donna che ha scelto di vivere senza maschere" - fanno sapere gli organizzatori - "Attraverso la danza, la voce narrante e la musica, lo spettacolo diventa un viaggio emotivo dentro il pensiero, le contraddizioni e il coraggio di una figura che ha sfidato il giudizio sociale per affermare la propria libertà. Il corpo che danza racconta ciò che le parole non hanno potuto dire. La voce narrante svela frammenti di verità, confessioni, riflessioni profonde sulla libertà. La musica accompagna e amplifica questo racconto delicato ma potente trasformando la scena in uno spazio sospeso tra memoria e rivelazione".

"Nuda Parola non è una biografia, è un atto teatrale vivo che cerca di scavare tra le pieghe di una donna che ha pagato il prezzo della propria autenticità, diventando simbolo di indipendenza provocazione e fragilità. In scena prende forma una domanda che attraversa il tempo: Quanto coraggio serve per essere davvero sé stessi?" - dicono - "Questo spettacolo cerca di restituire umanità ad una figura troppo spesso ridotta ad etichetta, invitando il pubblico a guardare oltre lo scandalo, oltre il mito per incontrare la persona. Un racconto potente e sensibile che unisce teatro fisico, parola e musica in un esperienza emotiva capace di coinvolgere e far riflettere. Nuda parola - Moana Pozzi è uno spettacolo unico in prima nazionale che non chiede di essere giudicato ma di essere ascoltato. Per info e prenotazioni contattare il 339 2663150 o il 347 3423419".