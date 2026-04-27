Annullato lo spettacolo di Dario Ballantini al Teatro Ariston previsto il 15 maggio 2026

Lo spettacolo di Dario Ballantini, in programma venerdì 15 maggio 2026 presso il Teatro Ariston, è stato annullato a causa di problemi tecnici.
Per quanto riguarda i rimborsi, gli spettatori che hanno acquistato i biglietti direttamente presso la biglietteria del Teatro Ariston potranno ottenere il rimborso presentando il titolo d’ingresso alla cassa entro il 19 maggio 2026.
I biglietti acquistati tramite il sito ufficiale del Teatro Ariston saranno invece rimborsati automaticamente, senza necessità di alcuna richiesta da parte degli utenti.
Per gli acquisti effettuati attraverso il circuito TicketOne, gli spettatori dovranno rivolgersi direttamente alla piattaforma, seguendo le modalità previste dal servizio di vendita.