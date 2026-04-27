Dario Canavese presenta "1926-2026. Gli alpini di Ventimiglia celebrano un secolo di storia" (Foto)

Un secolo di storia locale. "1926-2026. Gli alpini di Ventimiglia celebrano un secolo di storia", il libro scritto dall'alpino Dario Canavese, è stato ufficialmente presentato sabato pomeriggio nel salone polivalente di Sant'Agostino nella città di confine in occasione dell'81 anniversario della Liberazione.

Un lavoro di ricerca intensa, condotta con passione e pazienza dall'alpino Canavese per celebrare il centenario del gruppo alpini ventimigliese, che ha permesso di recuperare informazioni preziose e di dare voce a uomini che hanno costruito, con spirito di sacrificio e senso di appartenenza, la storia locale delle penne nere.

Un tuffo nel passato grazie anche alle numerose fotografie raccolte nel volume che rappresentano una preziosa testimonianza visiva dell'attività svolta nel corso degli anni, dei momenti di impegno e di quelli di condivisione. "Da alpino e da capogruppo per trentacinque anni del gruppo alpini di Ventimiglia, ho avvertito il dovere morale e affettivo di raccogliere, ordinare e tramandare la memoria di una storia che appartiene non solo agli alpini ma all'intera comunità" - dice Dario Canavese - "Questo libro nasce anche con uno sguardo rivolto al futuro con la speranza che le nuove generazioni possano riconoscersi in questi valori e continuare a portare avanti con orgoglio lo 'spirito alpino'".