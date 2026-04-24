Donatella Lauria a Bordighera con “La tela dell’anima”: un viaggio tra spiritualità e ricerca di sé

Giovedì 7 maggio 2026, alle ore 16:30, presso la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna culturale “Sguardi dentro e fuori di noi”. Protagonista del pomeriggio sarà la giornalista e scrittrice Donatella Lauria, che presenterà il suo romanzo “La tela dell’anima”.

L’incontro, organizzato dalla Fondazione “L’Uomo e il Pellicano”, sarà condotto da Alberto Guglielmi Manzoni, che dialogherà con l’autrice per approfondire i temi centrali dell’opera.

IL LIBRO

“La tela dell’anima” è la storia di Lorenzo Almirante e del suo viaggio interiore alla scoperta di un’indole autentica. Con uno stile empatico, Donatella Lauria racconta la fatica e il coraggio necessari per ascoltarsi profondamente, affrontando il peso degli errori e la sfida di camminare controvento, anche a costo di deludere le aspettative altrui. Nel protagonista convivono due nature: una impulsiva e passionale, l’altra riflessiva e spirituale, che trova nell’arte una tensione verso l’alto. Una ricerca universale di conciliazione in cui ogni lettore può rispecchiarsi.

L’AUTRICE

Donatella Lauria (Genova, 1972) è giornalista, insegnante e studiosa di teologia. Già corrispondente del “Secolo XIX” e direttore del quotidiano online “Ponenteoggi.it”, ha collaborato con testate nazionali e cura da anni laboratori di giornalismo e filosofia per l’Aistap. Attualmente insegna Religione presso il Liceo Aprosio di Ventimiglia. In questo romanzo confluiscono la sua formazione classica e la sua profonda sensibilità verso le dinamiche dell’anima.

LA RASSEGNA

L’evento si inserisce nel ciclo “Sguardi dentro e fuori di noi”, promosso dalla Fondazione “L’Uomo e il Pellicano”, realtà da sempre impegnata nella promozione di una cultura che ponga al centro l’essere umano, i suoi valori e il suo legame con il mondo circostante.



