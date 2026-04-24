Gli studenti di San Lorenzo al mare in visita all'Hotel Royal di Sanremo (Foto)

Nell’ambito delle attività di orientamento scolastico, i ragazzi hanno varcato la soglia di uno dei simboli dell’eccellenza ligure nel mondo: l’Hotel Royal di Sanremo.

L’iniziativa nasce grazie all’intervento di Confindustria Imperia, con l’obiettivo di mostrare ai giovani le dinamiche del settore turistico-alberghiero, colonna portante dell’economia del nostro territorio.

Accompagnati dai loro docenti, gli alunni hanno potuto esplorare i diversi reparti della struttura. Dalla maestosità della hall all’eleganza della sala ristorante, fino alla gestione tecnologica delle prenotazioni, i ragazzi hanno toccato con mano cosa significhi lavorare nell’alta ospitalità.

Il personale dell’hotel ha condiviso con gli studenti non solo i segreti del mestiere, ma anche il percorso di studi necessario per intraprendere queste carriere. Particolare enfasi è stata posta sull’importanza delle lingue straniere, dell’empatia, del problem solving, della cura del dettaglio e della passione, vero motore capace di trasformare un servizio in un’esperienza indimenticabile.

Questa visita rappresenta un momento cruciale nel percorso di orientamento: vedere dal vivo professionisti all’opera permette ai ragazzi di passare dalla teoria alla pratica, aiutandoli a rispondere alla fatidica domanda: «Cosa farò da grande?».

«Portare i ragazzi in una realtà come il Royal – commentano gli organizzatori – significa aprire una finestra sul loro futuro. Vogliamo che capiscano che il nostro territorio offre opportunità di carriera di altissimo livello, se affrontate con la giusta preparazione e determinazione».

L’entusiasmo negli occhi degli studenti, tra domande e curiosità, conferma il successo di una giornata che ha saputo unire educazione, territorio e aspirazioni professionali.