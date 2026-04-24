Prevenzione itinerante a Dolceacqua: collaborazione tra il Lions Club Ufficiali d’Italia e la Croce Azzurra – Misericordia

Nella giornata di oggi, venerdì 24 aprile, la cittadina di Dolceacqua è stata teatro di una importante iniziativa di screening medico, resa possibile grazie alla presenza dell’ambulatorio mobile della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, gestito con professionalità dal personale della Croce Azzurra – Misericordia di Vallecrosia al mare.

Il Lions Club Ufficiali d’Italia ha aderito con entusiasmo a questo progetto, partecipando attivamente alla giornata su invito del Presidente della Croce Azzurra – Misericordia, Matteo Amato. La collaborazione testimonia l’importanza della rete tra le associazioni del territorio: quando il mondo del volontariato si unisce, i benefici per i cittadini si moltiplicano, rendendo servizi sanitari di base più accessibili e capillari.

L’utilizzo dell’ambulatorio mobile ha permesso di portare la prevenzione direttamente sul territorio, facilitando l'accesso alle prestazioni e sottolineando quanto sia fondamentale, oggi più che mai, monitorare lo stato di salute in modo costante e preventivo.

Il Presidente del Lions Club Ufficiali d’Italia, Costantino Dinielli, ha espresso il suo apprezzamento per la sinergia instaurata: “Siamo stati davvero felici di poter collaborare a questa iniziativa di grande valore sociale. Ringrazio personalmente l’amico Matteo Amato, Presidente della Croce Azzurra – Misericordia di Vallecrosia al mare, per averci coinvolto e per il prezioso lavoro che la sua squadra svolge quotidianamente. Crediamo fermamente che il Service, inteso come spirito di servizio verso il prossimo, trovi la sua massima espressione proprio nella capacità di fare rete con altre realtà virtuose, per garantire ai cittadini un supporto concreto e tempestivo.”

L’iniziativa di oggi a Dolceacqua rappresenta un ulteriore tassello nell’impegno del Lions Club Ufficiali d’Italia, che continua a farsi promotore di attività volte a migliorare la qualità della vita sul territorio, confermando la centralità della prevenzione sanitaria nelle proprie missioni associative.