Il Casinò di Sanremo alza il sipario sull’estate 2026: Roof Garden stellare, Martedì Letterari all’aperto e sinergia col Comune

Una stagione estiva costruita su due parole chiave: qualità e collaborazione. Il Casinò di Sanremo ha presentato il cartellone 2026 degli eventi che accompagneranno la città da aprile a settembre, confermando il proprio ruolo centrale nella proposta turistica e culturale sanremese. Tra il Roof Garden, i Martedì Letterari all’aperto e la sinergia con il calendario del Comune, la Casa da Gioco punta su nomi di richiamo nazionale e su un’offerta sempre più aperta non solo ai clienti, ma all’intera città.

A illustrare il programma è stato il presidente Giuseppe Di Meco, che ha sottolineato la volontà di rendere il Casinò uno spazio sempre più inclusivo e vivo: “Le manifestazioni all’interno del Casinò sono aperte anche alla cittadinanza. Inoltre diamo un contributo importante al calendario estivo del Comune di Sanremo”.

Tra gli appuntamenti più attesi tornano i Martedì Letterari all’aperto, ormai divenuti un classico dell’estate sanremese. Sul palco sono annunciati Antonio Caprarica, Serena Bortone, Marcello Veneziani, Andrea Vitali, Concita De Gregorio e Maurizio De Giovanni, protagonisti di una rassegna che unisce approfondimento, attualità e grande narrativa.

Di Meco ha poi rimarcato il livello complessivo del cartellone: “Tra spettacoli al Roof Garden e iniziative a Pian di Nave ci saranno nomi di alto profilo. Siamo molto contenti del lavoro fatto”.

Il programma del Roof Garden si presenta come uno dei punti forti della stagione. Sette serate da aprile a settembre tra musica dal vivo, comicità e intrattenimento glamour. Dopo l’apertura già avvenuta con Matteo Ghione & The Ambassadors, il calendario proseguirà con Dario Cassini il 2 maggio, Beatle Story il 31 maggio, Gabriele Cirilli il 27 giugno, Gemelli di Guidonia il 18 luglio, Baluba Shake il 14 agosto e Battle of the Sexes – Comedy Night il 5 settembre.

Un’offerta variegata, pensata per intercettare pubblici diversi e per confermare il Roof Garden come location iconica dell’estate cittadina.

Presente alla conferenza anche l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, che ha elogiato il percorso intrapreso dalla Casa da Gioco: “Complimenti al Casinò per l’ottimo lavoro svolto. La qualità sta crescendo, gli eventi a Pian di Nave sono aumentati ed è aumentata anche la qualità dei nomi presenti”.

Sindoni ha poi rilanciato il concetto di alleanza strategica tra Palazzo Bellevue e Casinò: “Mi piace questa super collaborazione: il Comune ha bisogno del Casinò e viceversa”.

Per l’assessore il 2026 può rappresentare una stagione di svolta per Sanremo: “Sarà un’estate importante. La città capitalizzerà molto sia per il Festival appena trascorso sia per gli eventi in programma. Il nostro scopo è far divertire i turisti, ma anche alzare il livello degli eventi”.

Sul fronte turistico, il Comune guarda con fiducia ai numeri. Sindoni ha citato i dati TIM relativi ai flussi durante Milano-Sanremo, Carri Fioriti e Pasqua, definiti “molto positivi”, spiegando come anche rispetto allo scorso anno gli indicatori mostrino una crescita significativa.

Tra i dossier aperti c’è naturalmente quello di Pian di Nave, destinata a restare il grande teatro estivo all’aperto della città. Il palco sarà più grande e la stagione partirà il 5 luglio con Goran Bregović. L’amministrazione sta inoltre studiando il passaggio da 200 a 470 posti seduti, con un ampliamento dell’area verso corso Mombello.

Sindoni non ha escluso novità anche sul fronte economico: alcuni futuri concerti potrebbero essere a pagamento, soprattutto in presenza di artisti di forte richiamo nazionale e internazionale. Allo studio anche il trasferimento della giostra presente nell’area, così da aumentare ulteriormente lo spazio disponibile. “A Sanremo manca una vera grande piazza per i concerti”, ha osservato.

Per quanto riguarda Sanremo Estate, la data del 25 luglio è in via di conferma e la sede più probabile resta Piazzale Dapporto, al momento considerata l’ipotesi al 90%.

A intervenire anche il consigliere Mauro Melozzi, che ha evidenziato il valore dell’apertura del Casinò verso nuovi pubblici: “Questo forte rapporto che si è creato ci fa molto piacere. Abbiamo una collaborazione ottima. Altro aspetto importante è aprire gli eventi anche a chi non è solo cliente: questo porta a una clientela diversificata”.

Infine Sonia Balestra ha ricordato il successo della stagione culturale appena conclusa e l’ambizione del nuovo cartellone: “La stagione letteraria è stata positiva, ma quella estiva è di altissimo profilo e grande richiamo. Stiamo lavorando molto su questo fronte e parteciperemo anche quest’anno al Salone del Libro di Torino”.

Sanremo, dunque, prepara un’estate che unisce spettacolo, cultura e promozione turistica. E il Casinò, ancora una volta, si candida a essere uno dei motori principali della stagione.