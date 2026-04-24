"La regina Margherita e il tennis a Bordighera", incontro con Gisella Merello (Foto)

"La regina Margherita e il tennis a Bordighera" sarà il tema al centro dell'incontro in programma oggi, venerdì 24 aprile, alle 18.30 al bar del mercato coperto della città delle palme.

Un incontro informale con l'autrice del libro "La regina Margherita a Bordighera", Gisella Merello, fra storia, curiosità e aneddoti per scoprire un affascinante capitolo della vita cittadina bordigotta.

Il volume polisensoriale, con contenuti multimediali, di Gisella Merello parla della Margherita di Savoia, la prima regina d’Italia, che si ritirò nell’estremo Ponente ligure, a Bordighera, con un solo desiderio: ritrovare un po’ di pace dopo l’attentato a re Umberto I. Conosceva già la cittadina ligure visto che da giovane aveva soggiornato con il piccolo Vittorio Emanuele, in una splendida villa firmata da Charles Garnier, il celebre architetto dell’Opéra di Parigi. A Bordighera la sovrana trovò la pace ma anche una vita pubblica intensa: partecipava a eventi, sosteneva cause benefiche, promuoveva arte e cultura. La sua presenza rese la città più viva, più nota e più elegante ed è nella sua amata villa che Margherita concluse la propria esistenza. Da lì partì il treno che accompagnò la sua salma al Pantheon di Roma.