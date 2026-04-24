Sanremo, al Teatro del Casinò “Canzoni per la pace”: Andrea Scanzi in scena con i Borderlobo

Domenica prossima alle 18 il Teatro del Casinò di Sanremo ospiterà lo spettacolo teatrale e musicale “Canzoni per la pace”, promosso dal Club Tenco e dal Premio Bindi, nell’ambito della XII edizione del Festival della Parola Reloaded. Protagonista dell’evento sarà Andrea Scanzi, affiancato dalla band Borderlobo, per un viaggio tra musica e narrazione dedicato ai grandi brani che hanno segnato la storia e promosso ideali di pace.

Lo spettacolo, ideato dallo stesso Scanzi insieme ai Borderlobo, propone un percorso tra canzoni iconiche che hanno cambiato il mondo, da Fabrizio De André a Bob Dylan, intrecciando musica dal vivo, racconti, aneddoti e riflessioni storiche. Sul palco, insieme a Scanzi, saliranno musicisti di profilo internazionale: Alex Kid Gariazzo (voce e chitarra), Andrea Parodi Zabala (voce e chitarra), Riccardo Maccabruni (pianoforte e fisarmonica) e Michele Guaglio (basso e foot drum).

L’evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, si inserisce in un contesto culturale di grande attualità, proponendo una riflessione sul valore universale della musica come strumento di cambiamento e dialogo tra i popoli.