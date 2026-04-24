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Eventi | 24 aprile 2026, 09:45

Sanremo, al Teatro del Casinò “Canzoni per la pace”: Andrea Scanzi in scena con i Borderlobo

Domenica alle 18 uno spettacolo tra musica e parole nell’ambito del Festival della Parola Reloaded

Andrea Scanzi (foto di Riccardo Piccirillo)

Andrea Scanzi (foto di Riccardo Piccirillo)

Domenica prossima alle 18 il Teatro del Casinò di Sanremo ospiterà lo spettacolo teatrale e musicale “Canzoni per la pace”, promosso dal Club Tenco e dal Premio Bindi, nell’ambito della XII edizione del Festival della Parola Reloaded. Protagonista dell’evento sarà Andrea Scanzi, affiancato dalla band Borderlobo, per un viaggio tra musica e narrazione dedicato ai grandi brani che hanno segnato la storia e promosso ideali di pace.

Lo spettacolo, ideato dallo stesso Scanzi insieme ai Borderlobo, propone un percorso tra canzoni iconiche che hanno cambiato il mondo, da Fabrizio De André a Bob Dylan, intrecciando musica dal vivo, racconti, aneddoti e riflessioni storiche. Sul palco, insieme a Scanzi, saliranno musicisti di profilo internazionale: Alex Kid Gariazzo (voce e chitarra), Andrea Parodi Zabala (voce e chitarra), Riccardo Maccabruni (pianoforte e fisarmonica) e Michele Guaglio (basso e foot drum).

L’evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, si inserisce in un contesto culturale di grande attualità, proponendo una riflessione sul valore universale della musica come strumento di cambiamento e dialogo tra i popoli.

Redazione

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