Imperia, oltre 300 studenti al convegno 'Costruiamo il futuro in sicurezza' promosso da FORMEDIL

Saranno oltre 300 gli studenti delle scuole superiori coinvolti nel convegno 'Costruiamo il futuro in sicurezza', promosso da FORMEDIL Imperia e in programma martedì 28 aprile presso l’Aula Magna del Polo Universitario di Imperia a partire dalle ore 10.00. L’iniziativa punta a portare il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro direttamente tra i giovani, fin dai percorsi formativi, attraverso un confronto con istituzioni, enti di controllo, parti sociali e professionisti del settore. A partecipare con i propri studenti saranno l’IIS Polo Tecnologico Imperiese, l’IIS 'G. Ruffini' di Imperia e il Centro di Formazione CNOS-FAP di Vallecrosia, in un momento che unisce formazione, orientamento e sensibilizzazione su un tema sempre più centrale.



Il programma prevede interventi dedicati alla prevenzione dei rischi, al ruolo degli enti di vigilanza, alla sicurezza nei cantieri e alle responsabilità condivise tra imprese e lavoratori. Spazio anche all’innovazione, con la presentazione di strumenti digitali avanzati – come realtà virtuale, simulazioni immersive e sistemi interattivi – pensati per rendere la formazione più efficace e coinvolgente. Durante il convegno è inoltre prevista la firma di un protocollo di collaborazione tra FORMEDIL Imperia e gli istituti scolastici della provincia, con l’obiettivo di portare in modo strutturato attività formative e di sensibilizzazione sulla sicurezza direttamente nelle scuole.



"Sarà certamente una grande occasione di confronto con il mondo scolastico su un tema di assoluta e continua rilevanza - spiega l'assessore regionale Marco Scajola -. Come Regione Liguria siamo impegnati, da tempo, sul connubio tra formazione preventiva e sviluppo di un'edilizia che abbia nella sicurezza una priorità assoluta. Ad anticipare l'evento Formedil, realtà con la quale c'è una collaborazione proficua e consolidata, ci sarà inoltre un importante workshop di Orientamenti dedicato alla scelta post scuole superiori".



“La sicurezza non può essere insegnata solo a livello teorico: deve essere vissuta e compresa. Per questo abbiamo scelto di coinvolgere direttamente i giovani, utilizzando strumenti innovativi che li rendano protagonisti attivi del loro percorso formativo – sottolinea il Presidente di FORMEDIL Imperia, Ing. Andrea Veneziano -. Il nostro obiettivo è contribuire a formare ragazzi più consapevoli, capaci di riconoscere i rischi e di adottare comportamenti corretti fin dal primo ingresso nel mondo del lavoro. La sicurezza è una competenza fondamentale, non un adempimento”.



Conclude il vicepresidente di Formedil Imperia Marco De Andreis: “Con questa iniziativa vogliamo rafforzare il dialogo tra scuola, istituzioni e sistema produttivo, mettendo a disposizione competenze e strumenti per promuovere una cultura della prevenzione a 360 gradi”.