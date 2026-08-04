Ventimiglia celebra i Grimaldi: "Deo Juvante", una mostra tra storia, confini e memoria (Foto)

In occasione della mostra dal titolo Deo Juvante: il mito Grimaldi nell'estremo Ponente ligure, con cui la Sezione celebra anche il 140° anniversario della sua sede, saranno esposti per la prima volta in Italia documenti, dipinti, fotografie e cimeli che testimoniano tali legami storico-istituzionali.
Fa da sfondo, al percorso espositivo, un'area di frontiera, l’estremo Ponente ligure, un "territorio-ponte" dove i confini non sono semplici linee geografiche tracciate su una mappa da un trattato, ma spazi dove l'identità di nazioni diverse si plasma anche attraverso il confronto e lo scambio. In questo scenario geopolitico complesso, la famiglia Grimaldi di Monaco mantiene, nel corso del tempo, dal Medioevo al Novecento, sempre un ruolo cruciale.
I documenti conservati presso la sezione archivistica di Ventimiglia “dialogano” con le altre opere esposte, di proprietà di archivi privati, in particolare quelli della Fondazione Galleani di Saint Ambroise - de Bottini di Sainte Agnés e della Fondazione Giuseppe Biancheri, che conservano anche le memorie della storia ventimigliese legata al Risorgimento nazionale.
Si tratta di un virtuoso esempio di collaborazione tra istituzioni pubbliche e private che si auspica apra la strada a futuri e continuativi rapporti con gli enti territoriali, al fine di valorizzare il patrimonio culturale di tutta la Provincia.
Apertura al pubblico:
Martedì e giovedì, ore 09.00 – 16.00.
Orario continuato, ingresso libero.