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Eventi | 04 agosto 2026, 13:15

Escursione del CAI di Bordighera sulla Becca Rossa della Grivola (Foto)

La sezione bordigotta del Club Alpino Italiano ha raggiunto la vetta partendo da Valnontey, con base al Rifugio Vittorio Sella. Il capogita Antonio Santeusanio: "Un'escursione che ha sfiorato la perfezione".

Si è svolta nell'ultimo fine settimana una impegnativa gita sociale del CAI – Club Alpino Italiano, sezione di Bordighera, che ha avuto come obiettivo la salita alla Becca Rossa della Grivola, vetta di 3.630 metri situata in Valle d'Aosta.

Il gruppo è partito da Valnontey, raggiungendo il Rifugio Vittorio Sella, a quota 2.576 metri, dove ha fatto base per affrontare, il giorno successivo, la salita alla vetta.

A commentare l'esperienza è stato il capogita Antonio Santeusanio: "Siamo saliti da Valnontey e abbiamo fatto base al Rifugio Vittorio Sella, a quota 2576 mt. Il giorno successivo abbiamo affrontato la salita alla vetta. È stata una gita meravigliosa, sia per i paesaggi, sia per le persone che hanno partecipato, che hanno saputo fare squadra nel modo migliore. Da vecchio socio Cai devo dire che l'escursione ha sfiorato la perfezione. Un grande grazie a tutti i partecipanti".

Redazione

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