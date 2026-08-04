Escursione del CAI di Bordighera sulla Becca Rossa della Grivola (Foto)

Si è svolta nell'ultimo fine settimana una impegnativa gita sociale del CAI – Club Alpino Italiano, sezione di Bordighera, che ha avuto come obiettivo la salita alla Becca Rossa della Grivola, vetta di 3.630 metri situata in Valle d'Aosta.

Il gruppo è partito da Valnontey, raggiungendo il Rifugio Vittorio Sella, a quota 2.576 metri, dove ha fatto base per affrontare, il giorno successivo, la salita alla vetta.

A commentare l'esperienza è stato il capogita Antonio Santeusanio: "Siamo saliti da Valnontey e abbiamo fatto base al Rifugio Vittorio Sella, a quota 2576 mt. Il giorno successivo abbiamo affrontato la salita alla vetta. È stata una gita meravigliosa, sia per i paesaggi, sia per le persone che hanno partecipato, che hanno saputo fare squadra nel modo migliore. Da vecchio socio Cai devo dire che l'escursione ha sfiorato la perfezione. Un grande grazie a tutti i partecipanti".